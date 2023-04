Anne Hathaway protagonista della campagna Versace Icons. FOTO

L'attrice statunitense è l'incarnazione della donna potente e dotata di quel senso dello stile specifico che ispira da decenni la creatività di Donatella Versace. La collezione, composta da capi essenziali e sartoriali che descrivono il DNA della Maison, è in vendita in boutique e online dal 3 aprile Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Si abituino fin da subito i fan di Anne Hathaway agli abiti neri, ai top corsetto e ai tacchi vertiginosi: l'attrice americana di Pretty Princess sarà sempre meno “pretty” grazie al tocco di bacchetta magica di Donatella Versace che ha scelto la quarantenne star del cinema come volto della nuova campagna Versace Icons, una collezione che mette insieme capi e accessori indispensabili per le donne di oggi, determinate, energiche ma soprattutto cool.



La rivoluzione di stile di Anne Hathaway Donatella Versace è una fan di Anne Hathaway che apprezza per il suo talento, la sua bellezza e il suo modo di usare la popolarità a fin di bene. L'attrice, che è anche ambasciatrice delle Nazioni Unite, da questo momento sarà anche una portavoce ufficiale dello stile Versace, una partnership suggellata dagli scatti fotografici di Mert Alas e Marcus Piggott, già virali tra social media e web.

Le immagini, ritratti in un seducente bianco e nero o a colori su sfondo bianco e purissimo, danno risalto alla bellezza senza artificio della co-protagonista de Il Diavolo veste Prada che, compiuti quarant'anni, ha impresso una svolta decisa alla sua immagine, rivoluzione che passa - come è logico - anche attraverso i vestiti.

Nessuno più indicato di Donatella Versace per costruire un guardaroba più in linea con l'età in cui l'attrice del grande e piccolo schermo raccoglie i frutti di più di due decadi di successi nel mondo della recitazione. Hathaway è un'attrice di primo piano molto consapevole del suo valore e Donatella Versace l'ha scelta proprio per questo.

approfondimento Versace, il volto della campagna S/S 2023 è Emily Ratajkowski VIDEO

L'attrice nella campagna Versace Icons La designer ha descritto Anne Hathaway come una donna pericolosa e sexy e ha lodato moltissimo la professionalità della diva di Hollywood sul set della nuova campagna Versace Icons per la sua capacità di scivolare ed interpretare diverse le diverse sfaccettature della collezione restando comunque fedele a sé stessa.

La collaborazione tra Donatella Versace, la Maison con la Medusa e la Hathaway sembra davvero la più spontanea del mondo nelle immagini di backstage condivise dalla stilista italiana sul suo seguitissimo profilo Instagram. Del resto - come sottolinea lei stessa - il legame tra Versace e le stelle delle dello showbiz è un elemento che contraddistingue da sempre il lavoro della casa di moda e se la star fa l'abito e l'abito fa anche la star (così, testualmente, si è espressa la designer nel suo post), il principio si applica perfettamente per Anne Hathaway già riconosciuta universalmente come una delle attrici meglio vestite della sua generazione.

GUARDA ANCHE Tutti i video di moda

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Spettacolo Bulgari, l'evento a Parigi per l'alta gioielleria con Anne Hathaway Notte di glamour e gemme scintillanti a Parigi dove Bulgari ha riunito i suoi amici fedeli e le ambassador del brand per una serata in onore della nuova collezione “Eden Il giardino delle Meraviglie”. I capolavori d'alta gioielleria, compresi gli orologi high-end, sono stati presentati con un fashion show cui è seguita una cena di gala con spettacolo musicale. In passerella e sul palco anche la splendida Carla Bruni a cura di Vittoria Romagnuolo Anne Hathaway, Lisa e Priyanka Chopra, ambassador di Bulgari, maison romana d'alta gioielleria, si sono riunite a Parigi presso l'Ambasciata italiana per la fastosa presentazione della collezione “Eden Il giardino delle Meraviglie”. Alla serata sono intervenuti i vertici del brand e molti altri prestigiosi ospiti internazionali Short & chic. Anne Hathaway sa come far funzionare la tonalità giallo acido anche per un evento serale. Merito di Pierpaolo Piccioli, designer della creazione Valentino indossata dall'attrice, parte della collezione Spring Summer 2022 Ready to Wear Ex Miss Mondo e fedelissima del brand Bulgari, Priyanka Chopra Jonas ha scelto un abito Rasario, con pailettes all over, drappeggio frontale e scollatura profonda, per esaltare i magnifici pezzi d'alta gioielleria sfoggiati per la serata

La collezione Versace disponibile dal 3 aprile Quanto alla collezione, Donatella Versace l'ha composta pensando a tutti quei pezzi che non mancano nel suo armadio e che fanno parte della sua quotidianità: blazer sartoriali dal fit aderente, pantaloni neri passepartout per ogni occasione, little black dress con le bretelle dalla scollatura sexy, top bustier così di moda in questo momento, jeans skinny coi loghi, chemisier con l'iconica stampa barocca Versace e scarpe col tacco molto alto, naturalmente. Tutti questi capi, in vendita per tutti dal 3 aprile, si faranno largo anche nel guardaroba della star di Interstellar che di recente è stata anche una delle muse preferite di Pierpaolo Piccioli e della Maison Valentino ed è tuttora ambassador della Maison Bulgari. Hathaway ha indossato Versace, un minidress in pelle stampa cocco con scarpe con tacco e il plateau, all'ultima sfilata della casa di moda milanese a Los Angeles; di fatto, la presenza dell'attrice a quell'evento era un'anticipazione della nuova collaborazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anne Hathaway (@annehathaway) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie