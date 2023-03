Musica, trattativa Meta-Siae: ministero Cultura convoca parti 6 aprile

Lucia Borgonzoni, sottosegretaria del ministero della Cultura, ha convocato entrambe le parti al Dicastero di via del Collegio Romano. “È fondamentale riavviare i negoziati”, ha detto. La musica che rientra nel repertorio Siae è scomparsa da Facebook e Instagram lo scorso 16 marzo, dopo che non è stato trovato un accordo con Meta per il rinnovo della licenza sul diritto di autore. Intanto, sui due social stanno cominciando a tornare i brani scritti solo da autori e compositori amministrati da Soundreef

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Nella trattativa tra Meta e Siae s’inserisce il governo italiano. Lucia Borgonzoni, sottosegretaria del ministero della Cultura, ha convocato entrambe le parti al Dicastero di via del Collegio Romano per giovedì 6 aprile. L’obiettivo è cercare di far ripartire il dialogo. "È fondamentale riavviare i negoziati. La tutela dei diritti dei nostri artisti, delle loro opere e della creatività italiana è una priorità”, ha detto Borgonzoni.

La musica che rientra nel repertorio Siae è scomparsa da Facebook e Instagram lo scorso 16 marzo, dopo che la Società degli autori ed editori italiani non ha trovato un accordo con Meta - la holding proprietaria dei due social - per il rinnovo della licenza sul diritto di autore. Sulle piattaforme sono stati bloccati o silenziati i brani Siae, mentre gli altri continuano a essere disponibili. “Una decisione unilaterale che lascia sconcertati”, aveva dichiarato la Società degli autori ed editori italiani. “Abbiamo accordi di licenza in oltre 150 Paesi nel mondo, continueremo a impegnarci per raggiungere un accordo con Siae che soddisfi tutte le parti”, aveva detto la società di Mark Zuckerberg. Ma le trattative si erano arenate. Ora, a cercare di sbloccarle, interviene il ministero della Cultura.

Tornano i brani Soundreef

Intanto, da lunedì 27 marzo sui due social stanno cominciando a tornare i brani scritti solo da autori e compositori amministrati da Soundreef. “Nei giorni passati Soundreef ha collaborato attivamente con Meta e da lunedì 27 marzo è iniziato il ripristino dei brani scritti da soli autori e compositori amministrati da Soundreef, anche in Stories e Reels già pubblicati”, ha spiegato una nota di Soundreef, gestore indipendente di diritti d’autore. E ancora: “Tra i brani già disponibili nelle librerie Meta ci sono alcune delle opere di noti artisti come Ultimo, Pooh, Giovanni Allevi, Gigi D'Alessio, Rkomi, Alejandro Sanz, Noyz Narcos, Enrico Ruggeri, Paola Turci e Fabrizio Moro. In ripristino anche brani di Marco Masini, MACE, Boomdabash, AVA, Tedua e Morgan, oltre a migliaia di autori indipendenti. Purtroppo, però, ad oggi questo riguarda solo una limitata parte del nostro catalogo”. Come detto, infatti, rimangono bloccati i brani Siae. “In caso di opere musicali di aventi diritto iscritti a diversi organismi di gestione – ha spiegato Soundreef – per utilizzarle è necessario richiedere licenza a tutte le società interessate, che agiscono sempre in maniera indipendente. Per utilizzare questi brani, quindi, è necessaria sia una licenza Soundreef che una Siae, ma Siae non ha rinnovato la licenza con Meta. Tutte le opere con più autori, di cui alcuni iscritti Soundreef e altri Siae, non possono quindi essere attualmente ripristinate su Meta”.