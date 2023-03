Salta accordo tra Meta e Siae, via canzoni da Facebook e Instagram

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Mancato accordo di licenza tra Meta e Siae, la Società italiana degli Autori ed Editori. Meta non è riuscita a rinnovarlo, come dichiarato da un portavoce della società statunitense.

"La tutela dei diritti d'autore di compositori e artisti è una priorità di Meta", ha sottolineato lo stesso portavoce, annunciando che da oggi saranno avviate le procedure per rimuovere i brani del repertorio Siae dalla libreria musicale di Meta. "Crediamo che sia un valore per l'intera industria musicale permettere alle persone di condividere e connettersi sulle nostre piattaforme utilizzando la musica che amano", ha continuato il portavoce dell'azienda di Mark Zuckerberg, rimarcando che la stessa mantiene accordi di licenza in oltre 150 paesi nel mondo e che continuerà l'impegno per raggiungere un'intesa con Siae che soddisfi tutte le parti.