Soundreef-Meta, torna gran parte della musica su Facebook e Instagram

Gran parte della musica, in Italia, torna su Facebook e Instagram grazie a un accordo tra Meta e Soundreef che opera nel campo dei diritti d'autore musicali su scala globale e rappresenta oltre 43mila autori nel mondo. Da oggi si riaccendono dunque, anche nelle vecchie “storie”, le canzoni scritte per intero da artisti del gruppo (sono 26mila quelli italiani tra autori ed editori) grande concorrente di Siae. Tra i nomi più illustri troviamo Laura Pausini, Fabrizio Moro, Paola Turci, Ultimo, i Pooh, Morgan, Fabio Rovazzi e Marco Masini. Molti anche i rapper come Rkomi, Marracash, Sfera Ebbasta e J-Ax.