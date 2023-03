Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”, istituzione culturale milanese dedicata a un grande sognatore, si realizza un sogno che Brunello Cucinelli aveva nel cassetto da tempo. Si tratta delle sue prime fragranze, create grazie all’intesa con EuroItalia, eccellenza italiana specializzata nella creazione e distribuzione di fragranze di lusso.

“Diversi anni fa", racconta Brunello Cucinelli, "quando scomparve un mio carissimo amico che produceva essenze aromatiche, un’anima bella, sognai che un giorno avrei dedicato a lui un nuovo prodotto che lo ricordasse. Oggi rendo reale quel sogno, che non ho mai abbandonato per tutti gli anni, e proprio la durata, che ritengo un grande valore, mi ha ispirato in tale scelta, nel considerare quanto a lungo i profumi, dall’oriente antico all’occidente moderno, hanno affascinato donne e uomini e hanno accompagnato la loro vita. Mi piace pensare che un profumo moderatamente utilizzato sia come una carezza, che insieme alla fiducia dona alla persona umana una visione a colori del mondo".

Dall’intesa con la famiglia Sgariboldi, sono nate “Brunello Cucinelli pour Femme” e “Brunello Cucinelli pour Homme”, raffinate ambasciatrici della cultura del bello e dei valori artigiani che la Casa di Moda Brunello Cucinelli coltiva da sempre. Fragranze la cui palette è ispirata all’Umbria, al suo paesaggio, ai suoi boschi e ai frutti della sua terra.

Un intenso lavoro alla ricerca della fragranza perfetta

Tre anni di intenso lavoro con i profumieri più capaci alla ricerca della fragranza perfetta fatta di ingredienti ottenuti con tecniche di estrazione estremamente avanzate. Prodotti di altissima qualità, tutti sostenibili.

La fragranza, creata dal naso Daphné Bugey, nasce nel segno di una preziosa semplicità ed esalta le note inusuali di castagna e di agrumi, quali il bergamotto di Calabria, e il mandarino di Sicilia, ma anche il fiore d’arancio che il celebre naso ha immaginato crescere nel giardino dei filosofi di Solomeo. Una palette impreziosita poi anche dal pepe rosa e dai legni pregiati per creare una fragranza estremamente elegante.



Per il profumo maschile, Olivier Cresp ha voluto lasciarsi alle spalle ciò che il mercato chiedeva disegnando il nuovo prodotto su una pagina bianca. Ispirato dai cipressi che vedeva a Solomeo, il maestro profumiere è partito da questa essenza creando un equilibrio con la nota speziata del ginepro, ma anche con l’angelica, il pepe nero, la salvia sclarea e lo zenzero.

Fragranze che rispecchiano i valori dell’azienda di Solomeo, contemporanee e senza tempo, profumi da tramandare di generazione in generazione.

Un lungo lavoro di collaborazione con la famiglia Sgariboldi, alla quale la famiglia Cucinelli è molto legata e con la quale ha condiviso un percorso di studio particolarmente attento ai dettagli oltre che alla sostanza.

L’estrema cura dedicata a queste fragranze conferma l’idea di lifestyle propria della Casa di Moda di Solomeo.

Giovanni Sgariboldi, Presidente di EuroItalia, ha così commentato: "EuroItalia condivide con Brunello Cucinelli l'attenzione all'eccellenza, alla qualità, al dettaglio, all'innovazione, alla creatività. La nostra conoscenza del mercato e dell'alta tecnologia utilizzata nel nostro settore specifico, ci hanno permesso di trasferire la moda e il design di Brunello Cucinelli in queste creazioni olfattive di lusso".