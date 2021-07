Cucinelli e Oliver Peoples, la prima capsule di occhiali del brand

Annunciata la collaborazione tra l’azienda umbra e il marchio californiano per il lancio della prima collezione di occhiali del brand di Solomeo. Per la Brunello Cucinelli potrebbe essere la prima di nuove collaborazioni, ma sempre sotto il brand umbro.

"La pandemia non ci ha solo tolto", spiega Brunello Cucinelli in una conferenza stampa allestita nel quartier generale milanese dell'azienda, "ma ci ha anche dato".

E' con questa riflessione che l’imprenditore umbro annuncia ai giornalisti la collaborazione con Oliver Peoples, marchio californiano di alta gamma del gruppo Essilor Luxottica, per la creazione della prima collezione di occhiali firmata Brunello Cucinelli.



“Spero possa essere una collaborazione a 50-100 anni”, ha dichiarato l'imprenditore. Perché di collaborazione si tratta, e non di semplice licenza. Questa partnership nasce infatti dall’incontro tra persone. “Quello che mi ha spinto a sposare questo progetto”, ha raccontato, “è la stima che nutro per il Cavalier Leonardo Del Vecchio e l’affinità tra la Brunello Cucinelli e la Oliver Peoples.”

Entrambi i brand, ognuno nella propria tradizione, sono profondamente radicati nelle loro terre di origine: nella dolce campagna, nell’armonia, nell’arte medioevale e nella spiritualità che si respira a Solomeo il genio di Brunello Cucinelli; nella California con il suo cinema, la sua musica e la sua moda, l’ispirazione di Oliver Peoples.

Questo legame comune tra i due marchi è il motore primo di una collezione sobria ed elegante che porterà entrambi i nomi e che sarà disponibile già a partire dalla fine di Settembre 2021 in tutti i monomarca Brunello Cucinelli e Oliver Peoples e nei multibrand di nicchia.

Cinque modelli in acetato, disponibili con lenti da sole o da vista, in diversi colori e sviluppi.

Uno stile nuovo sia dal punto di vista tecnico che stilistico. “Per la Brunello Cucinelli”, ha spiegato Rocco Basilico, CEO di Oliver Peoples,” ci siamo spinti un po’ oltre il genere classico per creare prodotti eleganti e contemporanei.”

Una collezione dai dettagli raffinati, come gli inserti in oro previsti in alcuni modelli, e realizzata con un alto tasso di artigianalità.

Ma l’annuncio di questa importante collaborazione è stata anche l’occasione per accennare ad un altra importante iniziativa della Fondazione Brunello Cucinelli e che verrà presentata ufficialmente il prossimo ottobre: il Progetto mille anni a Solomeo che verrà presentato ufficialmente il prossimo ottobre al Piccolo Teatro di Milano.