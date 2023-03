1/13

Mocassini, loafers e scarpe da barca, veri e propri evergreen della primavera, quest'anno sono ancora più desiderati per via delle tante proposte che arrivano dalle sfilate dal mondo che hanno decretato il ritorno prepotente di queste calzature di cui esistono tante varianti. Ecco un modello in pelle Guess con punta tonda, suola in gomma e dettaglio a catena metallica con strass. In due colori. Prezzo: € 145,00

Mocassini Guess