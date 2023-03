Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

La relazione tra Avril Lavigne e il rapper Tyga sembra procedere a gonfie vele, nonostante in pochi all’inizio credessero in questa love story. I due fanno coppia fissa da non molto tempo, tanto che le prime effusioni in pubblico risalgono a poche settimane fa, ma tra loro sembra esserci un’intesa profonda. A dimostrarlo ci sarebbe un regalo incredibile che lui avrebbe fatto alla sua amata, ossia una collana personalizzata dal valore di 80mila dollari. Non è ancora stato chiarito se si sia trattato di un regalo estemporaneo o se, invece, dietro ci sia qualche ricorrenza speciale della coppia non nota al pubblico. A rivelare la notizia del regalo è stato il sito TMZ.