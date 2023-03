Avril Lavigne e Tyga, il bacio alla Paris Fashion Week 2023

Galeotto fu il party di Mugler dato in onore di Hunter Schafer , nuovo “angelo” della casa di moda francese. L'evento parigino, cui sono intervenuti i personaggi più in vista del mondo della moda e dello spettacolo che in questi giorni si trovano a Parigi per le sfilate, è stato la cornice di un bacio tra Avril Lavigne e Tyga che si sono distinti tra gli invitati per la loro aria rilassata ed estremamente complice . La stampa di settore, con TMZ in testa, aveva già riportato, nei giorni passati, le dichiarazioni di insider i quali scommettevano sull'esistenza di una scintilla tra la cantante canadese e il rapper. Il bacio, ora, fugherebbe ogni dubbio. Tra i due artisti, che fino a qualche tempo fa erano solo buoni amici, le cose sarebbero cambiate.

Il rapper e la cantante erano buoni amici

GUARDA ANCHE

Tutti i video di gossip

Avril Lavigne e Tyga sono già stati avvistati alle sfilate ed, in particolare, si erano recati insieme al party esclusivo organizzato da Leonardo DiCaprio in un ristorante della Ville Lumiere mercoledì 1°marzo. In quell'occasione Lavigne e Tyga erano giunti da Kuku vestiti di nero per mantenere un basso profilo ma i presenti li avevano comunque tenuti d'occhio, specie da quando erano stati colti in un abbraccio nei pressi del NOBU a Los Angeles.

La nuova coppia si sarebbe formata da poco, a poche settimane dallo scioglimento del fidanzamento di Avril Lavigne con Mod Sun, unione che si era concretizzata in una proposta di matrimonio fatta dal musicista statunitense alla cantante di I'm With You circa un anno fa. La relazione non stava funzionando e fonti vicine alla coppia avevano confermato che i due si erano visti sporadicamente negli ultimi mesi sperando di far funzionare le cose, tuttavia non si è parlato dell'arrivo di una terza persona a mescolare le carte.

Quanto a Tyga, una fonte ha riferito a People che lui e Lavigne “si stanno conoscendo”, la relazione si starebbe sviluppando su un piano assolutamente informale. Tyga e Avril Lavigne hanno posato al photocall del party Mugler separatamente, come tutte le altre guest star, successivamente i reporter li hanno fotografati insieme in pista e tra la folla mentre chiacchieravano con grande complicità.