Keanu Reeves, la star di John Wick ha vinto sei cagnolini. VIDEO

“Chi è il re dei cuccioli? Io sono il re dei cuccioli!”. Keanu Reeves, ospite del The Tonight Show di Jimmy Fallon, ha sfidato il conduttore del talk statunitense nel Pup Quiz, una sfida dalle semplici regole: per ogni risposta esatta, l’attore avrebbe guadagnato la compagnia di un cucciolo di Golden Retriever, mentre per ogni risposta errata il cagnolino avrebbe raggiunto la poltrona dello sfidante. Nonostante i timori iniziali, la star di John Wick 4 ha vinto non solo grazie alla facoltà di ragionamento ma, qua e là, anche ai suggerimenti del conduttore del quiz Steve Higgins: “Questo è ingiusto!” ha esclamato Fallon. Progressivamente sommerso da cagnolini scodinzolanti, tanto da avere difficoltà nello scrivere le ultime risposte, l’attore di Matrix ha triplicato il numero dei cuccioli e ha trionfato: “Andiamo, Fallon! È l’amore dei cuccioli!”