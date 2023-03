Sharon Stone: "Ho perso metà dei miei risparmi con la crisi bancaria"

L'invito a donare

leggi anche

Sharon Stone ha perso la custodia del figlio a causa di Basic Instinct

Una frase pronunciata non per creare pietismo nei suoi confronti ma per smuovere le coscienze della platea che ascoltava il suo discorso e spingere a donare per la buona causa. “Mio fratello è appena morto -ha detto tra le lacrime- Non è un momento facile per nessuno di noi. È un momento difficile nel mondo, ma vi dico che non sto chiedendo a nessun politico di dirmi cosa posso e non posso fare. Come posso e non posso vivere, e qual è o non è il valore della mia vita. Quindi alzati. Alzati e dì quanto vali. Io ti sfido. Questo è il coraggio”.