Blumosso scandaglia i punti di vista dell'amore in Orbite: il video

Orbite è un brano musicale molto intenso e coinvolgente, che riesce a trasmettere in

modo efficace le emozioni del narratore. La canzone, contenuta nel mio ultimo album

La battaglia di Svevia, pubblicato il 12 gennaio 2023, ha un testo molto profondo, che

parla della fine di una storia d'amore e della difficoltà di condividere i propri punti di

vista con l'altro. Il videoclip della canzone è realizzato con l’intento di riprodurre tramite le sue sequenze una vera e propria opera d'arte, che riesca a cogliere perfettamente lo spirito del brano. Nel video, il narratore appare come un osservatore della sua stessa vita, che ripercorre i momenti più importanti della sua relazione ormai finita. La figura del nastro magnetico, che si snoda attraverso la mini-dv, diventa il fil rouge della narrazione, rappresentando in modo chiaro ciò che ha portato alla fine del rapporto. La scena è ambientata in una località di mare, dove due figure si muovono e danzano al ritmo della musica. Questi personaggi rappresentano la storia d'amore dei protagonisti, interpretando con i loro passi le emozioni che emergono dalla relazione. Le due figure, che si muovono su piani differenti, indicano i piani emotivi dei protagonisti, e le soluzioni che hanno scelto per affrontare questo difficile periodo della loro vita.



Il regista e sceneggiatore del video, Gaetano Mangia, ha saputo creare un'opera estremamente evocativa e coinvolgente, che riesce a trasmettere in modo chiaro le emozioni dei protagonisti. La fotografia, curata da Francesco Luperto e da Andrea Fiorito, è molto suggestiva, e riesce a creare un'atmosfera malinconica e intensa. L'editing, affidato a Giuseppe O. Schimera, è molto preciso, e riesce a dare un ritmo incalzante al video, senza mai perdere di vista la storia che si sta raccontando. I costumi, curati da Francesca Marzano, sono minuziosamente scelti per contribuire alla creazione dell'atmosfera del video. Gli attori che interpretano i protagonisti sono Francesco Monteanni e Luana Fanelli, che riescono a cogliere perfettamente le sfumature dei loro personaggi. Accanto a loro, Elisa Morciano e Paride Caricato completano il cast, dando vita a una storia d'amore intensa e struggente. Il video di Orbite è un'opera d'arte a tutti gli effetti, che riesce a cogliere perfettamente lo spirito del brano. Grazie alla cura dei dettagli e alla maestria dei professionisti coinvolti nella sua realizzazione, questo video riesce a trasmettere in modo chiaro e intenso le emozioni dei protagonisti, portando il pubblico a immedesimarsi nella storia che viene raccontata.