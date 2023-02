"La rivoluzione è un lavoro poetico", spettacolo a sostegno dell'Iran

Attori, musicisti e attivisti si sono dati appuntamento per la maratona artistica a sostegno delle proteste del popolo iraniano. “Abbiamo il dovere di non far spegnere i riflettori sulla vicenda e chiediamo alla politica italiana ed europea di esigere da Teheran la fine delle esecuzioni capitali e il rilascio dei manifestanti arrestati”, ha dichiarato Tosca, supervisore artistico di Officina Pasolini Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo “È una cosa oscena che un popolo di giovani venga ucciso e stuprato dal governo del proprio Paese”. A dirlo è Marisa Laurito, una delle ospiti della maratona artistica La rivoluzione è un lavoro poetico. Donna, Vita, Libertà a sostegno del popolo iraniano e andata in scena sabato 18 febbraio all’Officina Pasolini. L’evento è il gemello di quello andato in scena pochi giorni fa a Napoli sotto la supervisione della stessa Laurito (la cui petizione a favore delle donne iraniane ha superato le 162mila firme su Change.org), mentre questa volta hanno curato la serata il Laboratorio creativo di alta formazione e HUB culturale della Regione Lazio, in collaborazione con Amnesty International Italia, Alice nella Città e il Teatro Trianon Viviani. “Non si può restare indifferenti di fronte a quello che accade in Iran da mesi. Di fronte alle violenze del regime degli ayatollah, che reprimono i diritti di donne e uomini, in gran parte giovanissimi, uccidendoli e seviziandoli con metodi atroci, l’Occidente deve alzare la voce. In Iran è in atto una vera e propria rivoluzione e la repressione è feroce”, ha dichiarato Tosca, supervisore artistico di Officina Pasolini.

L’impegno leggi anche Iran, libero il regista Mohammad Rasoulof L’intenzione di Officina Pasolini è quella di mantenere accesi i riflettori sulla vicenda. “Questo sarà il nostro dovere. La nostra attenzione sarà costante e incessanti saremo nel chiedere alla classe politica italiana ed europea di ordinare a Teheran la fine delle esecuzioni capitali e il rilascio dei manifestanti arrestati. Noi siamo con la popolazione iraniana che combatte per la libertà, valore universale e proprio di tutta l’umanità. Un principio insegnatomi da Lina Ben Mhenni, blogger e attivista per i diritti umani morta giovanissima”, ha sostenuto Tosca. L’evento, iniziato alle 18, ha visto la proiezione del film Radiograph of a family, diretto dal regista Firouzeh Khosrovani, a cui hanno poi fatto seguito diverse testimonianze, interventi ed esibizioni musicali. Al termine è stata eseguita anche un’originale Bella Ciao, che ha fatto da sfondo al racconto delle storie di alcune donne iraniane.

Le testimonianze leggi anche Sanremo 2023, il discorso sulla libertà dell'Iran di Pegah e Drusilla “Un artista deve cercare di sensibilizzare l’opinione pubblica contro questa barbarie, che suscita solo indignazione. Credo che il regime iraniano sia veramente feroce e sono costernato che possano succedere cose del genere nel terzo millennio”, ha dichiarato l’attore Rocco Papaleo. “Serate come questa hanno due funzioni principali: innanzitutto ci aiutano a sapere cosa succede in determinate aree del mondo ma servono soprattutto a chi protesta, per far capire loro che non sono soli in questa battaglia”, ha evidenziato il cantautore Daniele Silvestri. Sul palco è salita anche l’attrice Valentina Lodovini che, accompagnata dal chitarrista Bob Angelini e dal cantante Niccolò Fabi, ha recitato un monologo sul ruolo della donna in Iran, con il racconto di una testimonianza dal carcere.