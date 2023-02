Jenna Ortega è il volto di adidas Sportswear

L'attrice californiana, già un'icona per più di una generazione, rappresenta una nuova fascia di consumatori consapevoli e attenti alle tendenze, cui è destinata una linea di capi d'ispirazione sportiva da indossare di giorno, in tutte le occasioni Condividi

adidas, colosso dell'abbigliamento sportivo tedesco, ha affidato a Jenna Ortega il battesimo della nuova linea di athleisure, adidas Sportswear. La star del piccolo schermo, diventata incredibilmente popolare grazie a Mercoledì, serie televisiva diretta anche da Tim Burton, è estremamente rappresentativa di una nuova fascia di consumatori e, nella nuova campagna All That You Are, sembra perfettamente a suo agio nelle creazioni con le tre strisce che, ammette, di aver sempre indossato e amato.

Jenna Ortega per il debutto di adidas Sportswear approfondimento Versace, il volto della campagna S/S 2023 è Emily Ratajkowski VIDEO Jenna Ortega è ormai uno dei volti più rappresentativi della sua generazione, cresciuta a pane, internet e social media, attenta alle tendenze ma anche abbastanza furba da saper scegliere quello che è veramente cool nel mucchio di proposte seducenti del vasto mondo virtuale. Aver detto sì ad adidas non significa per la giovane attrice californiana aver siglato un cospicuo accordo commerciale e basta: Ortega crede nei progetti che sposa e nell'accettare l'incarico di global ambassador della neonata adidas Sportswear le è chiaro che il suo impegno andrà oltre quello di semplice indossatrice ed è ben intenzionata a fare la sua parte tra le changemakers della adidas family.

Le creazioni della label adidas Sportswear nascono per rispondere al bisogno, sempre crescente e radicato dopo le stagioni della pandemia, da parte di tutti i generi di indossare in ogni momento della quotidianità capi di ispirazione marcatamente sportiva.

Giacche da tuta, pantaloni joggers con la coulisse, magliette dal taglio over, tutti questi capi fanno parte della nuova linea adidas che non creava una nuova etichetta da oltre cinquant'anni (le altre sono Originals e Performance).

Nella campagna un look ispirato a Mercoledì Addams GUARDA ANCHE Tutti i video di moda Nelle foto della campagna l'attrice non perde di vista il suo personaggio più conosciuto e posa con un completo a righe verticali nere e viola che sono un chiaro richiamo alla Mercoledì Addams della serie, adolescente che ama il gothic style, che si professa allergica al colore e veste sempre con abiti bianchi e neri. Scuro anche un altro look, con tuta giacca e pantaloni, reso glam da un top brillante, rossetto rosso e unghie laccate. Anche le sneakers sono assolutamente contemporanee e adatte a chi vuole vestirsi in maniera semplice ma vuol essere ricordato.

Jenna Ortega, appassionata di calcio e yoga, ha assunto il nuovo incarico con entusiasmo. Compagni d'avventura, in adidas Sportswear, che è già disponibile via app ma che arriverà in store solo il 9 febbraio, la calciatrice australiana Mary Fowler, il calciatore sudcoreano Son Heung-min, il cestista statunitense Trae Young, la gamer Carolina Voltan.