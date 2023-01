Kim Kardashian ha indossato una maglia vintage della Roma

L'imprenditrice e star dei social ha sfoggiato la maglia del club italiano per le strade di Los Angeles e ha già ricevuto un invito formale per assistere a un match della squadra allo Stadio Olimpico Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo I tifosi giallorossi hanno una nuova testimonial a supporto della squadra della Capitale e questa volta si tratta di una vera celebrità: Kim Kardashian. L'imprenditrice e star dei reality, chiamata ad assistere a un match di basket di sua figlia North West, ha sfoggiato in pubblico una maglia della AS Roma, una scelta che ha immediatamente colpito i supporter del club e non solo. Gli scatti, diventati subito virali, hanno dato il via alle ipotesi sul perché la Kardashian abbia scelto proprio la maglia della squadra allenata da José Mourinho e hanno scatenato i commenti dei tifosi sui social.



Da dove viene la maglia della AS Roma di Kim Kardashian approfondimento Kim Kardashian, il look total pink ispirato a Barbie FOTO Le foto di Kim Kardashian in abbigliamento super sportivo, cycle pants e maglietta della Roma, a spasso per Los Angeles con Tristan Thompson - il padre dei figli di Khloé Kardashian, sorella minore della star dei reality - sono rimbalzate da un social all'altro e il giro ha toccato, naturalmente, anche la pagina Instagram della AS Roma che ha accolto con entusiasmo la nuova tifosa del club invitandola ad assistere ad un match della squadra allo Stadio Olimpico in uno dei suoi futuri viaggi nella Capitale. Mentre la squadra italiana ringraziava con un post la nuova supporter giallorossa, i fan hanno cominciato ad indagare sulla genesi della nuova passione della star, che non disdegna lo stile sportivo, specie quando si dedica alla sua famiglia e non è impegnata sotto i riflettori, ma che non ha mai mostrato particolare interesse per il calcio né per una squadra italiana.

La maglia della Roma, tra l'altro un modello vintage che risale alla stagione calcistica 1997/98, è stata regalata alla Kardashian in occasione della sua visita in Italia nell'estate del 2021, viaggio durante il quale la star dei social era stata immortalata anche ai Musei Vaticani. La quarantaduenne ha sempre dichiarato il suo amore per il Belpaese e per la città di Roma, tuttavia, sorge più di un dubbio riguardo alla sua improvvisa fede calcistica visto che, non molto tempo fa, era stata avvistata a New York con una maglia del Paris Saint-Germain. È più probabile, dunque, che la scelta della maglia giallorossa sia legata a una questione di moda e a quella rinnovata passione per il vintage che fa delle maglie sportive il perfetto capo di tendenza.



FOTOGALLERY Courtesy Dolce&Gabbana press office Continua gallery %s Foto rimanenti Spettacolo Milano Fashion Week, Kim Kardashian musa di D&G per ‘Ciao, Kim!’. FOTO Il duo di stilisti siciliani ha chiamato la star per curare la collezione donna primavera estate 2023. Spulciando negli archivi del brand, lei ha scelto i suoi capi preferiti dal 1987 e 2007 e li ha portati sulla passerella del Metropol di viale Piave Biondissima, un po’ annoiata e un po’ arrogante, si siede a tavola e mangia un piatto di spaghetti al sugo. La tovaglia a quadri c’è, il parmigiano e il bicchiere di vino rosso anche. Nel filmato in bianco e nero che ha aperto la sfilata di Dolce&Gabbana alla Settimana della Moda di Milano, Kim Kardashian prova a darci la versione di se stessa più vicina alla ‘dolce vita’ che abbiamo mai visto, seguendo al dettaglio ogni stereotipo all’italiana I due stilisti siciliani l’hanno scelta per la collezione donna primavera/estate 2023. Le hanno chiesto di spulciare tra i loro archivi del passato, dal 1987 al 2007, e di scegliere i suoi pezzi preferiti. Kim Kardashian, un tempo star dei reality e oggi una delle celebrità-imprenditrici più influenti del mondo, è arrivata così anche sulle passerelle milanesi, debuttando come curatrice per Dolce&Gabbana per la collezione ‘Ciao, Kim!’ La sua presenza a Milano era nell’aria. Mai si era vista una campagna social D&G così virale. Un video dopo l’altro per alzare la curiosità del pubblico. Kim accerchiata dai paparazzi mentre arriva all’aeroporto di Milano e mentre mangia il gelato che, scocciata dai flash, finisce per spiaccicare contro le lenti delle telecamere. Kim diva maleducata che butta per terra i fiori che le regalano i fotografi. Kim stanca che addenta una pizza in limousine

I post della AS Roma e quelli della S.S. Lazio GUARDA ANCHE Tutti i video di gossip La AS Roma, comunque, non ha perso occasione per aggiungere la Kardashian alla lunga lista di nomi di tifosi vip della squadra della Capitale e nella didascalia del post, “Mamma mia, Kim”, fa esplicito riferimento a un altro supporter celebre della squadra, Damiano David, il frontman dei Maneskin, nato a Roma, tifosissimo dei giallorossi e voce della hit internazionale Mammamia.

La maglia, il post e la canzone, sono stati lo spunto per un fine settimana di botta e risposta sui social media tra i tifosi della Roma e quelli della Lazio che non hanno rinunciato al gusto di ricordare ai rivali capitolini che in quella stagione di fine anni Novanta, in cui pure si consolidava il mito del leggendario capitano giallorosso Francesco Totti, la Roma usciva sconfitta dai biancocelesti in ben quattro derby, due in campionato e due di Coppa Italia, una stagione di vittorie celebrate dalla squadra laziale proprio da un video montato sulle note di Mammamia.

Ironia dei club a parte, anche i tifosi si sono espressi a proposito della nuova, presunta, fan della squadra italiana e se qualcuno scherza scrivendo che se Kim tifa per la Roma, allora Kanye (West, l'ex marito della Kardashian) inizierà automaticamente a tifare per la Lazio - sottolineando i ben noti dissapori tra i due ex coniugi - altri sperano in una futura sponsorship del brand della Kardashian, SKIMS, per la maglia giallorossa.

Una cosa è certa: qualunque cosa indossi la Kardashian è destinata ad animare per settimane il dibattito a più livelli e, c'è da scommettere che la maglia vintage della Roma, di per sé già un cult, darà il via a una nuova stagione di interesse per l'abbigliamento da calcio, meglio se d'epoca.