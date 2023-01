Giorgio Gaber, al via le riprese del film documentario sul Signor G

Il film sarà diretto da Riccardo Milani. Girato tra Milano e la Versilia e co-prodotto da Atomic Production e Rai Documentari, sarà trasmesso in autunno in prima serata

Un documentario per celebrare e ricordare Giorgio Gaber a venti anni dalla sua morte. L’annuncio è stato dato 25 gennaio, giorno del compleanno del Signor G. Il film sarà promosso dalla Fondazione Gaber e co-prodotto da Atomic Production e RAI Documentari, la sceneggiatura e la regia sono di Riccardo Milani, recentemente al cinema con il documentario su Gigi Riva Nel nostro cielo un Rombo di Tuono.

Riprese al via il 30 gennaio

Le riprese cominceranno lunedì 30 gennaio a Milano, nella casa di Gaber. "Abbiamo creduto sin dal primo momento in questo progetto che, grazie al talento di un grande regista come Riccardo Milani, coniuga perfettamente la nostra volontà di editore di mettere in luce le grandi eccellenze della nostra cultura e storia artistica con un linguaggio moderno e accattivante", ha dichiarato Fabrizio Zappi, direttore di Rai Documentari.