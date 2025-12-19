William Rush, è morto a 31 anni l'attore della serie tv Waterloo Road

L’attore britannico William Rush , che tra il 2009 e il 2013 aveva interpretato il giovane Josh Stevenson in 168 episodi della serie tv drammatica Waterloo Road della Bbc, è morto il 17 dicembre all’età di 31 anni . La madre Debbie Rush, anche lei attrice, che aveva interpretato il ruolo di Anna Windass nella soap opera Coronation Street, ha reso pubblica la notizia. La causa della morte non è stata invece resa nota. “Il nostro bellissimo bambino William è morto il 17 dicembre. Come famiglia, i nostri cuori sono completamente spezzati e non ci sono parole che possano davvero catturare la profondità della nostra perdita”, ha scritto in un post su Instagram. Ha poi sottolineato la decisione del figlio di diventare donatore di organi: “Anche nel nostro momento più buio, William ha fatto il dono più prezioso di tutti. Attraverso l’essere donatore di organi, ha dato speranza e vita ad altre famiglie, pensando agli altri fino alla fine. La sua gentilezza e il suo amore saranno per sempre parte della sua eredità”. Infine, ha avanzato una richiesta: “Chiediamo gentilmente che la nostra privacy sia rispettata mentre affrontiamo questo dolore inimmaginabile. William sarà sempre amato, mancherà sempre e per sempre nei nostri cuori”.

DALLE SERIE TV A X FACTOR

Nato il 6 luglio 1994 a Bury, nel Regno Unito, William Rush, figlio dell’attrice Debbie Rush volto della soap opera Coronation Street, aveva frequentato la Manchester School of Acting. Aveva poi iniziato la carriera nella recitazione come attore bambino in serie tv come Shameless e Grange Hill, dove aveva interpretato il ruolo di Ali Duncan. In seguito, era apparso anche negli show The Street, Drop Dead Gorgeous, Casualty e Vera. Tra il 2009 e il 2013 aveva invece interpretato il ruolo del giovane Josh Stevenson in 168 episodi della serie tv Waterloo Road. Nel 2016, poi, l’attore aveva partecipato ai provini di X Factor ed era arrivato alla cosiddetta “sfida delle sei sedie”, il terzo dei quattro atti di eliminazione. Nel 2017 si era infine ritirato dalla carriera di attore. Dopo la sua scomparsa, la famiglia ha ricevuto sui social numerosi messaggi di cordoglio. “Sono così scioccata da questa notizia. Era un ragazzo bellissimo”, ha commentato l’attrice Sally Dynevor, compagna di set di Debbie Rush nella soap opera Coronation Street dove interpreta Sally Metcalfe. “È stato terribile leggere questo, Debbie. Una notizia devastante, i miei pensieri sono con voi”, ha aggiunto l’attore Jack P. Shepherd, noto per il ruolo di David Platt nello stesso show. “Vi mando tutto il mio affetto, mi dispiace tanto e vi porgo le mie più sentite condoglianze”, ha proseguito l’attrice Shobna Gulati, che interpreta invece il personaggio di Sunita Alahan. “Il mio cuore è con voi, mi dispiace tantissimo”, ha concluso l’attrice Chelsee Healey, ex collega di William Rush nella serie tv Waterloo Road. Ambientata in un’omonima scuola superiore in fallimento, si concentra sulla vita professionale e personale dei professori e degli studenti. La co-creatrice Ann McManus ha esplorato diverse questioni di attualità in Gran Bretagna, che ha messo in atto proprio nel contesto educativo presente nella serie tv.