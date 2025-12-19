Grande Fratello 2025, chi è la vincitrice Anita Mazzotta

Nata a Brindisi 26 anni fa, Anita Mazzotta lavora come piercer a Milano. Poco dopo il suo ingresso nella casa del Grande Fratello, lo scorso ottobre, ha vissuto una perdita devastante: la morte della sua mamma . Per qualche giorno, aveva lasciato il reality. Per poi tornare, tenendo fede alla promessa fatta alla madre: "Sono di nuovo qui per volontà sua, non per volontà mia". Lo ha spiegato ai suoi coinquilini, perché non la giudicassero: "Mamma non c'è più. Ho richiesto di tornare, può essere comprensibile o meno come scelta, ma era una promessa. Al momento, per quanto sembri assurdo, la cosa che volevo era chiudermi in questa bolla con tutti voi e non pensare al fuori. Ci vorrei pensare più avanti". Accanto a lei, in ogni momento, ci sono stati gli altri concorrenti del reality. Soprattuto Jonas Pepe , con cui ha cominciato una relazione.

Il suo percorso dentro la casa

Dentro la casa del Grande Fratello, Anita Mazzotta ha vissuto la perdita della madre, l'amore con Jonas, il rifiuto del padre. Quando il papà, assente dalla sua vita da 26 anni, le ha inviato una lettera, lei l'ha rifiutata. "Si è fatto vivo solo quando ha saputo quello che è successo e mi ha detto che è orgoglioso di me. Io oggi sono orgogliosa di me per come sono cresciuta senza di lui", ha spiegato. Chiarendo che, per lei, suo padre è Vincent, il compagno della mamma: è stato lui a crescerla. Suo papà biologico non c'è mai stato, neppure quando lei aveva bisogno e l'ha cercato. "Magari un giorno parleremo, ma non qui. Qui è troppo facile. Fuori c’è la vita vera e i veri problemi", ha chiarito.