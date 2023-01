Kevin Spacey: “Vivo ogni giorno. Non mi sono nascosto"

“Vivo la mia vita ogni giorno, vado al ristorante, incontro le persone, guido, gioco a tennis, ho sempre incontrato persone generose, genuine e compassionevoli. Non mi sono nascosto, non sono andato a vivere in una grotta”: così Kevin Spacey all’ANSA, in occasione della sua visita al Museo del cinema di Torino, dove ha ricevuto la Stella della Mole. L’attore premio Oscar a Sky Tg24 ha parlato anche dei suoi progetti futuri

“Vivo la mia vita ogni giorno, vado al ristorante, incontro le persone, guido, gioco a tennis, ho sempre incontrato persone generose, genuine e compassionevoli. Non mi sono nascosto, non sono andato a vivere in una grotta”: così Kevin Spacey all’ANSA, in occasione della sua visita al Museo del cinema di Torino, dove ha ricevuto la Stella della Mole. "Quello che si vede nei media non è la vita vera, non mi sto riappropriando della vita pubblica perché non l'ho mai lasciata", ha aggiunto l'attore che, nell'intervista rilasciata a Sky Tg24, ha parlato dell'importanza del riconoscimento che gli è stato conferito, dei suoi progetti futuri e del ruolo della madre, nella sua vita e carriera.

“Grato al Museo del Cinema di Torino”



approfondimento

Kevin Spacey a Torino, l'attore a spasso per la città

"Torino mi ha scelto e sono enormemente grato al Museo del Cinema, non soltanto per questa sera, ma per ciò che fanno per celebrare il processo creativo e chiunque non sia andato e non abbia avuto l'esperienza di visitare il museo, dovrebbe davvero farlo. È un edificio notevole e le persone che lo gestiscono, Domenico e Marco, hanno fatto un lavoro incredibile nel prepararsi per questa serata" ha detto Spacey a Sky Tg24.

A proposito di “American Beauty”

"Penso che sia un'idea preziosa e importante, che se non ci prendiamo il tempo per guardare davvero, per ascoltare davvero, potremmo perderci delle cose. E penso che come idea, il film stesse guardando molti personaggi in quel film che stavano affrontando cambiamenti, sfide, difficoltà ed emozioni. E penso che uno dei motivi per cui è piaciuto sia perché le persone si identificano con ciò che quel film ha detto sulle nostre relazioni" ha aggiunto.

I nuovi progetti

"Sono sempre stato un collaboratore di ritorno. Quindi, quando un regista, uno scrittore o un collega attore viene da me e dice "penso che questa sia una bella storia", se sono d'accordo e amo questa storia, allora sono così felice e grato di essere stato invitato a far parte della loro idea. Quindi, non vedo l'ora che accada".

L’importanza della madre nella vita e nella carriera di Kevin Spacey

"Sono stato molto fortunato ad avere una madre molto solidale ed è stata straordinaria. Era davvero la capofamiglia nella nostra casa e mi manca sempre. Ma sento anche la sua presenza e quindi sono stato molto felice che sia vissuta abbastanza a lungo da poter vedere il lavoro che ho potuto fare nella mia carriera e per me ha significato molto poterlo condividere con lei e ringraziarla per tutto ciò che aveva fatto".