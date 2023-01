Kevin Spacey a Torino, l'attore a spasso per la città

Passeggiata in centro come un turista per l’attore prima di alcuni appuntamenti dei prossimi giorni Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Nel pomeriggio di giovedì 12 gennaio Kevin Spacey è arrivato a Torino e non avendo particolari impegni per le ore successive ha deciso di concedersi del tempo trasformandosi in un turista qualunque che va alla scoperta delle bellezze del capoluogo sabaudo. Tanta l’incredulità da parte di chi lo ha incrociato. Molti non lo hanno nemmeno riconosciuto, credendo impossibile che quell’uomo così distinto e sorridente potesse realmente essere l’attore. Selfie e strette di mano non sono mancate per Kevin Spacey, che ha comunque potuto fare il suo giro per la città senza troppe interruzioni, comunque in preventivo, per un personaggio noto come lui.

Kevin Spacey a Torino: ecco perché approfondimento Kevin Spacey protagonista di un film croato su Franjo Tudjman L’arrivo di Kevin Spacey a Torino non è sicuramente casuale. L’attore si trova in città perché lunedì 16 gennaio è stato invitato al Museo Nazionale del Cinema per una masterclass alla Mole Antonelliana, sede dell’istituzione. Al termine della stessa, Kevin Spacey riceverà anche un premio dalle mani del presidente Enzo Ghigo e del direttore Domenico De Gaetano. Il riconoscimento Stella della Mole viene concesso ai nomi più influenti che in qualche modo legano il loro nome a quello dell’istituzione torinese. Ma lunedì sarà una giornata piuttosto lunga per l’attore, che dopo la masterclass e la premiazione sarà al cinema Massimo per incontrare il pubblico. I presenti avranno la fortuna di assistere all'introduzione al film American Beauty da parte dello stesso attore, che proprio grazie a questo film ha potuto stringere tra le mani uno dei suoi due premi Oscar. L’altro l’ha ricevuto per la strepitosa interpretazione di I soliti sospetti.

La permanenza a Torino di Kevin Spacey La sorpresa di vedere Kevin Spacey passeggiare a Torino è stata tanta anche perché il suo arrivo in città sarebbe stato previsto per la giornata di venerdì 13. Invece, l'attore ha preferito anticipare i suoi piani e arrivare in Italia già mercoledì in tarda serata, atterrando all'aeroporto di Milano Linate da Baltimora, facendo solo un breve scalo a Londra. Giovedì è stato interamente dedicato alla visita di Torino, con tappa nei locali e nei ristoranti più tradizionali e noti del centro cittadino. Per pranzo, per altro, pare che Kevin Spacey si sia dedicato una piccola coccola assaggiando le famose penne con provola e speck al Caffè Torino.