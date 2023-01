Nikki Reed incinta, aspetta il secondo figlio da Ian Somerhalder

L’annuncio di Ian Somerhalder

Il post originario in cui viene dato il lieto annuncio è stato pubblicato sul profilo Instagram dell’attore, che nelle poche righe che accompagnano una foto insieme a sua moglie non ha che parole al miele per lei. “Tutto quello che ho sempre desiderato da quando ero un ragazzino era avere una famiglia numerosa. Grazie Nik per avermi fatto questo regalo. Siamo al secondo round!”, ha scritto Somerhalder. L’attore ha scritto un messaggio carico d’amore per la sua dolce metà, nel quale la ringrazia per gli anni trascorsi e per i traguardi raggiunti: “Grazie a questo incredibile essere umano per il dono della vita e dell'amore, per essere la mamma più incredibile e per aver lavorato così duramente per realizzare i nostri sogni! Quando stavo scattando questa foto non potevo credere a quello che stavo vedendo attraverso il mirino. Non c'è niente di più bello”. L’arrivo del secondo figlio per Ian Somerhalder è stato del tutto inatteso da parte dei fan, che ora non vedono l’ora di aspettare la nascita del piccolo, del quale non è stato ancora annunciato il sesso.