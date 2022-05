Paul Wesley e Julie Plec si riuniscono per la nuova serie Confessions

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Questa è una delle frasi iconiche che troviamo all’interno della canzone Amici mai di Antonello Venditti , che spiega come alcune storie, nonostante prendano delle strade diverse, finiscano poi per ricominciare insieme. Possiamo sintetizzare così quello che sta accadendo all’attore Paul Wesley e alla produttrice Julie Plec . Il paragone, però, non è dal punto di vista sentimentale, bensì da quello lavorativo perché la coppia è pronta per ritornare a collaborare in un nuovo progetto targato Netflix.

Da The Vampire Diaries a Confessions, Paul Wesley e Julie Plec tornano a lavorare insieme

L’attore classe ‘83 di New Brunswick è noto ai più per aver interpretato il ruolo di Stefan Salvatore nella serie tv The Vampire Diaries, dove Julie Plec figurava come produttrice esecutiva e showrunner. Un connubio che è durata ben 8 anni dal 2019 al 2017, nel corso dei quali Paul Wesley si è anche distinto nel ruolo di regista in 5 episodi del teen-drama. A distanza di 5 anni dalla fine di The Vampire Diaries, dunque, le strade di Paul Wesley e Julie Plec tornano a incrociarsi con il nuovo progetto Netflix chiamato Confessions. Questa nuova serie tv è incentrato sul libro The Confessions of a Drug-Addicted High School Teacher di Jason Smith. Questi ha lavorato come insegnante in una scuola superiore nel North Carolina per due anni e, fin qui, nulla di particolare se non fosse che svolgeva il suo lavoro sotto effetto di narcotici. Jason Smith, però, non faceva nulla di illegale perché i medici gli avevano prescritto tale utilizzo a scopo curativo, che lo ha portato a entrare in simbiosi con altri studenti dalle situazioni complicate. Paul Wesley, che in Confessions (titolo provvisorio) sarà non solo attore ma anche produttore esecutivo, ha proposto a Julie Plec di tornare a lavorare insieme, con quest’ultima che non ha esitato un secondo accettando con entusiasmo. Tra gli autori, invece, prevista anche la presenza di Bradley Paul, che lo abbiamo conosciuto in Better Call Saul.