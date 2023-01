Grande Fratello VIP, chi sono i concorrenti in nomination

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

È in arrivo una nuova puntata del Grande Fratello VIP. Alfonso Signorini si prepara a condurre l’appuntamento in diretta dallo studio di Cinecittà, al suo fianco Orietta Berti e Sonia Bruganelli come opinioniste e Giulia Salemi, influencer e concorrente della quinta edizione, chiamata per raccontare il parere del pubblico social.