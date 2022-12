Scala, applausi per Boris Godunov. La cultura russa non si cancella

Si è aperta con un’ovazione per il presidente Mattarella l’attesa Prima del Teatro alla Scala. Sul palco reale anche la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il premier Giorgia Meloni. Unanime il messaggio di risposta alle polemiche: la cultura russa non va cancellata. Trionfo per lo spettacolo con la direzione di Riccardo Chailly e la regia di Kasper Holten che ha visto come protagonista assoluto l’eccellente Ildar Abdrazakov

Separare la cultura dalla politica russa

“Credo che compositori come Mussorgsky o Tchaikovsky siano fantastici, dobbiamo onorare la cultura e non permettere a Putin di distruggerla" ha detto von der Leyen ai nostri microfoni entrando nel Foyer della Scala condividendo anche l’emozione per questa sua prima volta al Teatro alla Scala.

"Conoscete la mia posizione in tema di conflitto in Ucraina, ma penso che la cultura sia un'altra cosa e penso che non bisogna fare l'errore di mescolare dimensioni che sono diverse" le ha fatto eco il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E ha aggiunto: “Noi non ce l'abbiamo col popolo russo, con la storia russa, noi ce l'abbiamo con le scelte di chi politicamente ha deciso di invadere una nazione sovrana. E' una cosa diversa. Secondo me, è giusto mantenere le due dimensioni separate".

Anche il Maestro Riccardo Chailly, che ha incontrato le istituzioni presenti su un palco reale sold out, ha voluto rimarcare l’importanza di stringersi in un momento storico tanto difficile. “Siamo tutti spettatori di una tragedia iniziata il 24 febbraio”.