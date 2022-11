Aurora Ramazzotti incinta, la foto in costume su Instagram

La dolce attesa della figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è sempre più evidente Condividi

Aurora Ramazzotti, giovane conduttrice figlia d'arte, ha condiviso per la prima volta uno scatto integrale della sua pancia in dolce attesa. La foto è stata scattata durante un weekend romantico che la ragazza ha trascorso in montagna con il fidanzato Goffredo Cerza per rilassarsi un po', lontano dalla città e dai curiosi.

Ufficiale la dolce attesa approfondimento Aurora Ramazzotti svela il sesso del bambino Nell’ultimo mese Aurora Ramazzotti ha condiviso diverse foto, ma la pancia era sempre nascosta da maglioni e abiti larghi, mentre questa foto recente mostra il pancione senza più filtri. A bordo piscina in un resort a Sauris di Sotto, in Friuli Venezia Giulia, Aurora posa in costume e racconta la sua esperienza emozionante e nuova. Su Instagram ha condiviso in questi giorni passeggiate in mezzo alla natura, momenti di relax, fino a postare l’immagine da “fiocco azzurro” con la didascalia “Rigenerati d’amore al 100%”.

“Indosso solo abiti premaman” GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti Il bambino dovrebbe arrivare a gennaio 2023. Intanto, la giovane coppia sta aggiornando i propri fan solo sui social, tralasciando tv e riviste. Ramazzotti ha ironizzato sulle sue forme scrivendo nelle storie Instagram: “Mi fa ridere che vi sia piaciuto così tanto il look della storia precedente, volevo informarvi che sono tutti abiti premaman perché non mi sta più niente”. L’ironia è di casa d’altronde con una mamma, futura nonna, come Michelle Hunziker. Da poco ha anche finito di traslocare in una nuova casa a Milano con il fidanzato, Aurora. E, dopo questa settimana di riposo in un centro benessere, è pronta a tornare alla sua vita e ai suoi impegni, pur portando avanti con attenzione e amore la gravidanza.