Lutto nel mondo dello spettacolo per la morte di Jerry Lee Lewis, scomparso all'età di 87 anni lo scorso 28 ottobre nella sua casa nei pressi di Memphis, Tennessee. L'impronta indelebile lasciata nell'Olimpo del rock'n'roll dal Killer, soprannome dato a Lewis per la potenza della sua voce, è testimoniata dai messaggi di cordoglio per la sua morte arrivati da artisti musicali e non solo

