Lo schiaccianoci e il flauto magico, la voce da favola di Charlotte M.

Il padre di Marie , 17 anni, è ormai morto da un anno. La ragazza spera nel miracolo di una svolta positiva nella sua vita, ma una spiacevole sorpresa è in agguato: per mantenere la casa in cui vive con la madre, Marie sarà costretta a sposare il rivoltante usuraio Mr. Ratter , che in segno di proposta regala alla giovane una brutta bambola di nome Schiaccianoci . Sconvolta e disperata, Marie esprime il desiderio di essere di nuovo piccola e spensierata. Il miracolo accade: Marie diventa piccola come i suoi giocattoli d’infanzia, che prendono magicamente vita, e con gli inseparabili amici intraprende un viaggio nella Terra dei Fiori per aiutare il principe George , vittima di un incantesimo che l’ha trasformato proprio nello Schiaccianoci, a trovare il Flauto Magico e a riconquistare il suo regno dal dominio dei topi. Marie e il principe impareranno a sostenersi l’un l’altro e a conoscersi, finendo per amarsi perdutamente. Con loro il timido e irrequieto Becco Rosso sopravvivrà ad avventure pericolose ed imparerà a superare le sue paure sorprendendo tutti (compreso sé stesso) per l’inaudito coraggio, mentre il testardo e costruttivo Ricciolo diventerà più comprensivo e compassionevole. I protagonisti uniranno le forze contro Rodenthia , sinistra regina del popolo dei topi e incarnazione del male, che per esaudire il suo desiderio di governare il mondo con i suoi poteri magici ha bandito re Edoardo nell’oblio e trasformato il principe George nella bambola dello Schiaccianoci. La malvagia sovrana vuole preparare il figlio Philipp , meschino e arrogante capo delle guardie del palazzo reale, a diventare il suo erede e successore, ma i loro piani falliranno e subiranno una schiacciante sconfitta.

IL DOPPIAGGIO DI CHARLOTTE M.

Charlotte M., all’anagrafe Charlotte Moccia, ha regalato la voce alla protagonista Marie. La giovanissima content creator fiorentina, classe 2008, ha esordito nel mondo del web nel 2016 quando, con l’aiuto dei genitori, ha caricato per gioco un primissimo video su YouTube nel quale si è finta una sirena, che in brevissimo tempo ha raggiunto le 200 mila visualizzazioni. Grazie al distintivo tratto dell’autenticità, Charlotte è diventata presto l'idolo dei suoi coetanei in tutta Italia non solo per le apparizioni su YouTube, ma nel 2017 anche su Instagram e nel 2018 su TikTok, dove ha raggiunto circa un milione di followers. Nei suoi video la star del web racconta una vita ordinaria e semplice, fatta di piccole gioie e delusioni dell’adolescenza, tra primi amori, grandi amicizie e litigi. Nelle series Genitori vs figli e Amici vs nemici sperimenta una vena ironica e spassosa e collabora anche con altri influencers di fama. Ragazza precoce dai mille talenti e interessi, dopo aver studiato canto, recitazione e ballo classico, moderno e latino, Charlotte ha esordito sul più grande palcoscenico del nuovo millennio senza tuttavia trascurare altri mondi: nel 2020 ha infatti pubblicato il romanzo Un’estate al college infestato, frutto di un’esperienza di studio in Inghilterra, e ha debuttato nel panorama musicale con la hit virale I love you, nel 2021 ha pubblicato il romanzo adolescenziale Un amore oltreoceano e il secondo singolo Buum buum (che in soli tre mesi ha ottenuto 1.5 milioni di visualizzazioni) e nel 2022 ha pubblicato la hit musicale Best friend e il libro a disegni La mia vita segreta. Una storia a fumetti. Portatrice dei valori artistici del suo tempo, dalle canzoni di Blanco alle interpretazioni di Zendaya e Tom Holland fino alle storie della scrittrice statunitense Madeline Miller e ai personaggi interpretati dall’attrice Madelaine Petsch, Charlotte ha collaborato con brand come Pritt, Giochi Preziosi, Big Babol, Nike, Seven e Lelly Kelly per promuovere la quotidianità delle nuove generazioni. Tra i premi finora ottenuti, la targa per aver portato in giro per l'Italia il nome di Serravalle Pistoiese (conferita nel 2020 dal suo comune di adozione), e il Golden Creator Award per aver raggiunto un milione di iscritti sul canale Youtube (conferito dalla piattaforma video nel 2021).