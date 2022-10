Grande Fratello VIP, chi sono i concorrenti in nomination

Sta per riaprirsi la porta rossa della casa del Grande Fratello VIP . Gli inquilini del reality-show saranno chiamati a confrontarsi su quanto accaduto negli ultimi giorni. Attesa per il verdetto del televoto che decreterà il quarto eliminato di questa settima edizione .

grande fratello vip, le nomination

approfondimento

Grande Fratello VIP, chi è stato eliminato giovedì 20 ottobre

Scontri, riavvicinamenti e sorprese. Lunedì 24 ottobre Alfonso Signorini ha accompagnato il pubblico nel corso di una nuova puntata del Grande Fratello VIP, come sempre presenti in studio Giulia Salemi per raccontare il sentiment del pubblico social e le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.