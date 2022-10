Grande Fratello VIP, chi sono i concorrenti in nomination

Chi sarà il nuovo eliminato del Grande Fratello VIP ? Nel corso dell’ultimo appuntamento gli inquilini hanno delineato la rosa di concorrenti a rischio eliminazione. Il risultato sarà svelato nella puntata in onda giovedì 20 ottobre .

grande fratello vip, il televoto

Alfonso Signorini si prepara a riaprire la porta della casa più spiata d’Italia per un’altra serata all’insegna delle emozioni, presenti in studio Giulia Salemi per raccontare il sentiment del pubblico social e le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.