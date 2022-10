Johnny Depp si è vestito da Jack Sparrow per incontrare i fan VIDEO

Johnny Depp che fa Jack Sparrow non è affatto una novità per i fan della star di Hollywood ma questi ultimi sui social sono pronti a giurare che l'emozione nel vederla recitare è sempre la stessa, specie perché quel ruolo appartiene così tanto al suo interprete da rendere impercettibile l'attimo in cui l'attore “scivola” nel personaggio. La clip su TikTok mostra la disinvoltura con cui Depp diventa il famoso pirata dei Caraibi, un processo velocissimo agevolato anche dal suo look con bandana e capelli lunghi, mossi e naturalmente arruffati. Durante la conversazione con i fan, l'attore modifica il suo tono di voce , che diventa secca e roca, adottando anche il modo di parlare del Capitano Sparrow e, come nella migliore delle tradizioni cinematografiche, Depp/Sparrow comincia a parlare di rum. Lo scambio di battute si conclude con una risata complice tra l'attore e i suoi fan.

Jack Sparrow icona assoluta (anche ad Halloween)

Non è la prima volta che Johnny Depp decide di vestire i panni del suo pirata fuori dal set. È noto come, negli anni, si sia travestito per sorprendere i fan, come quando è apparso a Disneyland prima dell'uscita del quinto film della saga, Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar, o quando si è travestito per andare a visitare i bambini ricoverati in ospedale.

Che sia per uno scopo specifico o solo per semplice divertimento, l'attore non smette mai di mostrare anche in pubblico quanto il personaggio di Sparrow, amatissimo dagli spettatori, gli sia rimasto nel cuore. Forse anche lui spera di tornare ad interpretare ancora il personaggio sul grande schermo.

In attesa di notizie certe su un ritorno di Depp nella saga dei Pirati dei Caraibi, un tema sempre discusso tra i fan, specie dopo il riscatto della sua immagine ottenuto dall'attore in tribunale, il personaggio di Jack Sparrow continua ad essere una delle maggiori ispirazioni per i costumi della stagione di Halloween. Anche quest'anno per il costumi del più noto pirata del grande schermo registrano vendite da record nel mondo anglosassone e non solo.