Kanye West, anche Balenciaga taglia i rapporti con il rapper

La sparizione delle foto di Kanye West sui profili ufficiali del marchio e su Vogue Runway - un vero database per gli appassionati di moda e sfilate - con riferimento al fashion show della collezione per la primavera 2023 aperto proprio dal rapper in tenuta di chiara ispirazione militare, aveva lasciato pochi dubbi su quali sarebbero state le mosse successive di Balenciaga nei confronti dell'artista che, negli anni, per il brand è stato sia un partner creativo che un portavoce globale . La decisione di Kering di tagliare ogni rapporto di collaborazione professionale e artistica, giunta insieme ai risultati del terzo trimestre di vendite, ha scosso ma non troppo il mondo della moda che aveva già recepito le notizie della fine dei sodalizi dello stesso Ye, il nome con cui si fa chiamare attualmente Kanye West, con Gap e con adidas .

La risposta del rapper in tv

A dispetto del cumulo di polemiche e di notizie che lo riguardano, non ultime le indiscrezioni pubblicate da Page Six che riportano il disappunto di Anna Wintour nei confronti dell'artista per cui potrebbero chiudersi anche le porte di Vogue, che aveva sempre accolto positivamente sia lui che le sue collezioni, Kanye West non sembra intenzionato a rivedere le sue posizioni.

Il rapper è tornato a difendere il suo punto di vista sulle ultime vicende che lo riguardano in un'intervista con Pierce Morgan che conduce negli States il programma Piers Morgan Uncensored sottolineando il fatto che coloro che in queste ore stanno dichiarando di voler tagliare i rapporti con lui utilizzino le polemiche in maniera strumentale per “prendere punti”. Il musicista rifiuta l'idea di essere censurato per le sue idee e per questo ha intenzione di continuare ad occupare il centro della scena.

Determinato a far valere le sue ragioni, sui media come nelle aule di tribunale, West avrebbe, secondo TMZ, recentemente contattato lo studio legale di Camilla Vasquez, l'avvocato che ha difeso Johnny Deep nella sua causa contro Amber Heard, un dettaglio non da poco vista la risonanza del processo tra le due superstar svoltosi la scorsa estate.