La giovane promessa di Hollywood ha comprato casa sulla costa orientale a Beverly Hills. Tra i vicini di casa Vin Diesel e Cameron Diaz Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Timothee Chalamet ha solo 26 anni ma è già una vera star di Hollywood in continua ascesa. A Novembre lo ritroveremo nelle sale italiane con Bones and All, nuovo film di Luca Guadagnino, ma è notizia di poche ore fa che l’attore abbia acquistato una casa a Beverly Hills, Los Angeles, per il valore di 11 milioni di dollari. Si tratta della casa che prima apparteneva alla modella Kate Upton e il marito Justin Verlander, star del baseball. In quel quartiere sulle montagne di Beverly Hills vivono anche Vin Diesel, Cameron Diaz, Eva Longoria, tra gli altri vicini illustri che Chalamet avrà quando andrà a vivere nella sua nuova dimora.

Una casa da sogno vedi anche Bones and All, il nuovo trailer con Timothée Chalamet Dotata di 4 camere da letto, 5 bagni e su un territorio di 5.500 metri quadrati, la casa ha anche un soggiorno con un camino enorme, una cucina abitabile con un angolo per la colazione, un salotto e un locale cantina climatizzato. All’esterno ci si può fare un bagno in una vasca con acqua fredda, rilassarsi in una spa o divertirsi nel capo da tennis di dimensioni standard. Per il suo lavoro Timothee Chalamet vive tra New York e Los Angeles, ma ora sembra aver deciso di mettere radici sulla costa orientale.

©IPA/Fotogramma

Una casa per le celebrità leggi anche Leonardo DiCaprio, i suoi preziosi consigli a Timothée Chalamet Kate Upton e consorte hanno messo in vendita la casa all’inizio del 2022 dopo una lieve ristrutturazione che ha interessato soprattutto la cucina. Costruita negli anni ’70, la casa ha uno stile tradizionale per quelle parti ed è stata abitata da numerose celebrità. Negli anni ’90 ci viveva il sassofonista Kenny G, poi il tennista Pete Samprase il produttore cinematografico Jon Peters. Le pareti custodiscono talento e creatività e la casa è molto luminosa, con grandi finestre e portefinestre, alte mura, pavimenti in quercia bianca, un soffitto a volta.

L’ascesa di Chalamet vedi anche Timothée Chalamet, la prima foto nei panni di Willy Wonka Ampiamente considerato uno dei giovani attori di maggior successo e talento della sua generazione, Chalamet è arrivato per la prima volta al riconoscimento internazionale con un ruolo da protagonista nel film del 2017 “Chiamai col tuo Nome” di Guadagnino, che gli è valso una nomination all'Oscar per Miglior attore. Da allora, la sua fama è aumentata; recenti ruoli da protagonista hanno incluso "Dune" e "The French Dispatch”e a breve interpreterà Willy Wonka in un nuovo film sulle origini del personaggio e "Dune: Part 2" uscirà il prossimo anno.