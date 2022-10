Harry Potter, arriva a Roma il concerto di fine anno

Che cos'è un cine-concerto? Si tratta di una proiezione cinematografica, accompagnata da un'orchestra che dal vivo esegue la colonna sonora e i vari momenti musicali di un film. Dopo lo stop causato dalla pandemia, l’evento dedicato a tutti gli appassionati di Harry Potter torna a Roma in due date, il 29 e 30 dicembre all’Auditorium Conciliazione. Il compito di riprodurre le musiche del quarto film della saga, Harry Potter e il calice di fuoco , spetterà all’Orchestra italiana del cinema, composta da oltre ottanta musicisti. Per celebrare i vent’anni dall’arrivo su grande schermo della saga di Harry Potter, Sky e NOW avevano mandato in onda a inizio anno uno speciale tv di due ore, Return to Hogwarts , con tutto il cast che a distanza di decenni si è ritrovato a raccontare cosa ha rappresentato Harry Potter tanto per i fan quanto per gli attori delle pellicole.

Harry Potter, il ballo a Milano

leggi anche

Nei suoi diari il motivo per cui Alan Rickman non lasciò Harry Potter

Oltre alla proiezione-concerto di Roma, un altro grande appuntamento aspetta tutti i fan di Harry Potter. Dall’11 novembre il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano si trasformerà nella Sala Grande e ospiterà il famoso Ballo del Ceppo: un ballo dedicato a ragazzi e ragazze che per due ore si potranno divertire ad impersonare uno dei maghetti di Hogwarts. Oltre alla musica, ci saranno servizi fotografici, bevande a tema, mercatini a tema Harry Potter, dove poter acquistare, ad esempio, le iconiche bacchette. Durante l'evento, inoltre, i partecipanti potranno gustare prelibatezze a tema, nonché scoprire il merchandise nell’area pre-show. L'evento sarà presto inserito in calendario con date e orari precisi, quindi è probabile che il Ballo del Ceppo sia organizzato in più giornate e per più volte al giorno. Per partecipare non è richiesto un outfit specifico, tuttavia l'organizzazione consiglia di indossare abiti in stile Hogwarts per rendere l'evento ancora più magico. In attesa dell'uscita dei biglietti intanto è possibile iscriversi alla lista d’attesa sulla piattaforma Fever per avere accesso anticipato alla vendita.