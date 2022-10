Chi è Marco Martinelli, il chimico tiktoker sbarcato su Rai Gulp

Il Piccolo Chimico sbarca su Rai Gulp: Marco Martinelli pronto a svelare i segreti della chimica ai bimbi Condividi

La Rai sta investendo sui nuovi volti televisivi e la nuova "cantera" sono i social-network, dove molti giovanissimi si espongono e cercano visibilità. Uno dei nuovi personaggi approdato da "mamma Rai" è Marco Martinelli, conosciuto come @marcoilgiallino, che nel suo profilo si dedica principalmente agli esperimenti chimici. Ma Martinelli è molto di più, perché in lui convive anche l'animo artistico, oltre a quello scientifico, che il creator esprime anche attraverso personali interpretazioni dei vari trend, musica. I suoi contenuti sono orientati alla divulgazione per i giovanissimi e sono capaci di attirare l'attenzione, tanto che la Rai l'ha notato per arruolarlo nella sua rete giovane.

Da Tiktok alla Rai leggi anche Chi è Ivano Monzani, l'addetto alla sicurezza diventato virale “Il mio profilo TikTok comunica le scienze con esempi pratici e divertenti che interessano giovani e adulti. La natura della piattaforma mi ha portato a essere molto sintetico, ma trovo che sia un vantaggio: riassumere un esperimento intero in un solo minuto è di grande impatto”, dice Marco Martinelli nella sua presentazione ufficiale sul blog della community di TikTok, dove è attivo con centinaia di migliaia di follower e milioni di visualizzazioni. L’immediatezza dei suoi contenuti e la capacità di spiegarli in maniera semplice, rendendoli fruibili a tutti, anche e soprattutto ai non addetti ai lavori e ai giovanissimi, che sempre più spesso utilizzano i social per avvicinarsi alle scienze e soddisfare la propria fame di conoscenza. Marco Martinelli è riuscito a intercettare quel pubblico, conquistandosi una sua ampia fetta di audience e fidelizzandola sempre di più, fino a farlo diventare uno zoccolo duro che ha incuriosito la Rai. Sempre più spesso, infatti, i volti social sbarcano in tv per rinfrescare il pubblico televisivo, portando sul piccolo schermo i contenuti che li hanno resi celebri online.

