L'attore australiano ha scelto il momento giusto per debuttare sulla popolare piattaforma e il suo primo post è un video che racchiude gli attimi più emozionanti delle premiere della quarta pellicola dedicata al Dio del tuono in giro per il mondo Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo I fan delle storie dell'Universo Marvel contano le ore per il debutto sul grande schermo di Thor: Love and Thunder, fissato in Italia per il 6 luglio, attesa scandita dalla perlustrazione dei social media che, specie negli ultimi giorni, pullulano di anticipazioni. Ad animare questo contesto, già particolarmente vivace, ci ha pensato Chris Hemsworth che, a sorpresa, ha aperto un account TikTok personale che ha guadagnato oltre seicentomila follower in un solo giorno. Merito, senz'altro del contenuto postato: un video che mette insieme i momenti più emozionanti della promozione della pellicola di Taika Waititi da un continente all'altro, da Los Angeles a Sidney.



Il primo video su TikTok di Chris Hemsworth approfondimento Thor: Love and Thunder, lo spot con Chris Hemsworth e Natalie Portman L'uscita al cinema dell'attesissimo quarto film dedicato al Dio del tuono è davvero l'occasione perfetta per Chris Hemsworth per fare la sua apparizione su TikTok, piattaforma dove molti dei suoi colleghi di Hollywood sono già presenti da diverse stagioni (l'attore usa invece regolarmente Instagram dove ha un pubblico di cinquantacinque milioni di seguaci). I follower hanno risposto con entusiasmo al suo primo video, stando al numero di like e di commenti degli oltre seicentomila utentiche hanno iniziato a seguire il suo nuovo profilo ufficiale. Hemsworth ha scelto di debuttare sul popolare social media con una clip che riepiloga i momenti migliori delle ultime settimane in cui ha incontrato i fan e la stampa di settore per le prime esclusive proiezioni di Thor: Love and Thunder. A Los Angeles e a Sidney, l'attore è apparso in forma smagliante accanto ai suoi compagni di cast, da Natalie Portman a Christian Bale, ma sul tappeto rosso non sono mancati i suoi affetti, la moglie Elsa Pataky e i suoi bambini che hanno seguito la star in giro per il globo in queste giornate indimenticabili.

L'affetto dei fan per Thor leggi anche Thor: Love and Thunder, Chris Pratt parla di Chris Hemsworth Tra premiere e social media, Chris Hemsworth si sta godendo tutto l'affetto dei fan che hanno atteso per lungo tempo il ritorno sul grande schermo delle avventure del figlio di Odino, tra i più amati dell'universo cinematografico Marvel. L'attore ha ribadito in tutte le recenti interviste di sentirsi molto vicino allo spirito del suo personaggio, specie in quest'ultimo film. Hemsworth, infatti, condivide col suo personaggio, un carattere allegro e modi di fare goliardici e non ha mai smesso di ripetere quanto si sia divertito durante le riprese coi suoi compagni di set e col regista Taika Waititi che ha anche una parte davanti alla macchina da presa. A corredo del video, Hemsworth invita i follower all'acquisto dei ticket per lo spettacolo, un film bizzarro e folle, pieno di musica elettrizzante, che potrebbe essere l'ultima occasione per vederlo nei panni dell'eroe norreno, un'eventualità che è già stata discussa dall'attore ormai avviato a una solida carriera internazionale fuori dalle pellicole targate Marvel.