REMADE, la collezione The North Face frutto della collaborazione tra il marchio leader mondiale nel settore dell'esplorazione e la prestigiosa Accademia Costume & Moda di Roma. 10 pezzi unici rivolti al futuro.

Tra le varie facce della moda sostenibile c’è anche quella di The North Face, che per questa sua ultima iniziativa ha creato una collezione nata dalla collaborazione con l’Accademia Costume & Moda di Roma, un progetto incentrato sul design circolare e sul pensiero creativo del futuro.



Si chiama REMADE ed è una collezione composta da dieci capi, tutti pezzi unici, creati da venti studenti tra i più brillanti dell’Ateneo romano.

Grazie a una formazione specifica sul design circolare e sulla comunicazione del brand da parte di The North Face, i giovani designer hanno lavorato in coppia reinterpretando vecchi capi di abbigliamento The North Face e dando loro una nuova vita.

L’atleta del team The North Face e leggendario snowboarder freeride Xavier De Le Rue ha spiegato agli studenti il ruolo fondamentale dei capi tecnici a supporto dell'esplorazione, verificando che i progetti finiti mantenessero un forte legame con le performance e con il mondo outdoor.

Darren Shooter, Design Director di The North Face EMEA ha commentato:

"La sostenibilità e il design all'avanguardia sono stati una parte fondamentale del DNA di The North Face sin dalla sua fondazione nel 1966. In qualità di leader del settore, sfidiamo costantemente noi stessi non solo a creare prodotti della migliore qualità, ma anche a garantire la riduzione al minimo del loro impatto ambientale. I capi REMADE, dal design circolare, creati dagli studenti dell'Accademia Costume & Moda sono un meraviglioso esempio di ciò che sta accadendo nel design e sono entusiasta che tutti abbiano la possibilità di vedere questa collezione".

I dieci capi sono stati presentati in occasione di un evento presso lo store milanese del gruppo VF “Orefici 11” e rimarranno esposti fino al 10 ottobre.