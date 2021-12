La collezione, per uomo e donna, comprende in tutto 130 capi ready-to-wear, accessori in tessuto, valigeria e calzature

Gucci e The North Face, la linea

Ad ispirare la collezione ci sono ancora le stampe anni 70 e ancora l'immancabile logomania Gucci. Tra le novità di questa seconda collaborazione, la stampa foresta che riveste capi e accessori (in tutto 130, sia da uomo che da donna) come parka, piumini, tute imbottite, pantaloni sportivi, marsupi e zaini. Non mancano le T-shirt, gli stivaletti con suola carrarmato rivestiti con la il logo di Gucci, la doppia G e anche ciabatte imbottite con suola carrarmato in lana merino beige, con la decorazione dei tipici morsetti di Gucci. Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci, ha ideato una campagna ambientata in Islanda, realizzata dai gemelli francesi Jalan e Jibril Durimel. La collezione verrà distribuita in alcuni negozi selezionati e in alcuni Gucci pop-up, punti vendita temporanei. Una selezione di articoli sarà inoltre disponibile presso la boutique Gucci nel cuore di Cortina D’Ampezzo e presso i negozi The North Face di New York, Pechino, Shanghai e Tokyo. Una selezione limitata di articoli The North Face x Gucci sarà anche disponibile sul sito gucci.com.

Gucci e The North Face, l'attenzione all'ambiente

Da parte dei due brand c'è grande attenzione e impegno nella scelta di materiali ecosostenibili. Nella linea, infatti, viene utilizzato Econyl, un tessuto di nylon ottenuto da materiali rigenerati (reti da pesca, tappeti e altri scarti di lavorazione) che può essere riciclato e ricostituito, riducendone l’impatto ambientale. Il piumino delle imbottiture, inoltre, è certificato conforme Rds (Responsible Down Standard) dall'organismo di certificazione Control Union. Accessori come i porta-abiti, le borse shopper, le scatole e i sacchetti sono stati progettati per ridurre l'impatto ambientale in ogni fase della produzione. Carta e cartone provengono da foreste gestite in modo sostenibile; la carta non è patinata ed è riciclabile al 100%. Per ridurre la quantità di carta utilizzata, inoltre, le scatole possiedono delle maniglie che evitano l'uso di shopper. Gli articoli più voluminosi possono essere inseriti in shopper e custodie di cotone, senza scatole.