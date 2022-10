Luca Ravenna porta in giro per l'Europa il suo 568 Erasmus Edition

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Un 2022 ricco di successi per lo stand up comedian Luca Ravenna che dopo aver accolto più di venticinquemila spettatori nelle date italiane in primavera e estate, ha debuttato a Lisbona con il tour 568 - Erasmus Edition, primo tra i comedian italiani della nuova generazione a sbarcare in Europa, registrando il tutto esaurito nella capitale portoghese. Già annunciati anche i sold out delle prossime date a Barcellona (7.10), Parigi (11.10) e Milano (al Teatro degli Arcimboldi il 29.10). In mezzo e subito dopo, Amsterdam (17.10), Lugano (21.10), Londra (24.10) e Berlino (4.11). Traguardi importanti per Luca Ravenna che con lo spettacolo 568 - Erasmus Edition continua a coinvolgere con estrema naturalezza migliaia di persone demolendo la quarta parete una battuta dopo l'altra: una chiacchierata al pub con un vecchio amico che sa esattamente come farci ridere.



568 farà ritorno a Milano, città del cuore di Luca Ravenna, il prossimo 29 ottobre al Teatro degli Arcimboldi. Un grande comeback tutto esaurito, che chiude il cerchio dei quattro sold out registrati lo scorso aprile al Teatro Lirico Giorgio Gaber.



Lo show è prodotto e distribuito da The Comedy Club.

I biglietti per le date europee di Amsterdam, Lugano, Londra e Berlino sono disponibili sul sito web https://show.thecomedyclub.it/.





568 – ERASMUS EDITION



CALENDARIO



LISBONA 02.10 – Teatro Independente de Oeiras SOLD OUT

BARCELLONA 07.10 – Golem'S (Almeria Teatre) SOLD OUT

PARIGI 11.10 – Apollo Théâtre SOLD OUT

AMSTERDAM 17.10 – Boom Chicago

LUGANO 21.10 – Hotel De La Paix Lugano

LONDRA 24.10 – The Comedy Store

MILANO 29.10 – Teatro degli Arcimboldi SOLD OUT

BERLINO 04.11 – Babylon