Dustin Lance Black svela su IG di aver subito un grave trauma cranico

Lo sceneggiatore premio Oscar per il film Milk ha confessato sui social network che si sta riprendendo “da un grave trauma cranico”. Ha aggiunto che “la strada del ritorno sarà lunga” e ha ringraziato suo marito, Tom Daley, per averlo portato sulle isole greche al fine di farlo staccare un po'. Ciò che deve fare è "spegnere il cervello" perché possa guarire, secondo quanto gli avrebbero detto i medici

Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Dustin Lance Black ha rivelato su Instagram di aver subito un trauma cranico grave dal quale sta cercando di riprendersi.



Sceneggiatore, regista, produttore televisivo e cinematografico e attivista LGBT statunitense, Dustin Lance Black è stato insignito del premio Oscar per il film Milk, di cui ha scritto la sceneggiatura.

In queste ore ha confessato sui social network che sta cercando di riprendersi “da un grave trauma cranico”, e ha aggiunto che “la strada del ritorno sarà lunga”. Ha voluto poi ringraziare suo marito, il tuffatore britannico Tom Daley, per averlo portato sulle isole greche al fine di farlo staccare un po’. Daley è il famoso sportivo inglese specializzato in tuffi, campione del mondo nella piattaforma da 10 metri nel 2009 ai Mondiali di Roma e successivamente nel 2017 ai Mondiali di Budapest.

Tom Daley è di vent'anni più giovane rispetto a Dustin Lance Black: 28 anni il primo e 48 anni il secondo, uno inglese e l'altro americano, sono una coppia dal 2014, si sono sposati nel 2017 e sono diventati genitori nel 2018.



Lo sceneggiatore Dustin Lance Black ha voluto aprirsi su Instagram in queste ore, parlando dei suoi problemi di salute per spiegare il motivo per cui negli ultimi mesi è sparito.



Con un post attraverso cui ha condiviso alcuni scatti ambientati in Grecia, lo sceneggiatore ha dichiarato: "Un mese fa ho subito un serio infortunio alla testa che mi ha impedito di lavorare. Mostrando pochi miglioramenti, i dottori mi hanno ordinato di spegnere il mio cervello nella speranza che guarisca".



In fondo a questo articolo potete guardare il post condiviso su Instagram da Dustin Lance Black.



I dettagli dell'accaduto non sono stati svelati

approfondimento Harry Styles aiuta un fan italiano a fare coming out a un suo live Lo sceneggiatore non ha voluto parlare nel dettaglio di ciò che è accaduto un mese fa, ma si è limitato a spiegarne le conseguenze e si è prodigato a ringraziare il marito.



"Questa settimana, il mio dolce ed esagerato marito ci ha portato nelle isole greche per farmi spegnere il cervello”, ha scritto Dustin Lance Black su IG. “Posso già sentire che questo viaggio è un passo nella direzione giusta, e mi sento finalmente sicuro di condividere un po' di nuovo".



Un periodo “all’insegna delle sfide”

approfondimento Rebel Wilson fa coming out e presenta su Instagram la sua fidanzata Black ha aggiunto: "Questo è stato un periodo all'insegna delle sfide, un periodo spaventoso per una persona creativa che dipende da ciò che è nel suo cranio per lavorare, occuparsi degli altri e amare. E ora capisco che la strada per tornare come prima sarà lunga".



La coppia

approfondimento Janelle Monae fa coming out e si definisce non binaria Dustin Lance Black e Tom Daley sono sposati dal 2017 e nel 2018 hanno avuto il loro primo figlio, Robert Ray.



“Ho sempre voluto dei bambini. Anche quando avevo 12 anni ero entusiasta di essere un genitore”, aveva dichiarato Daley in un’intervista rilasciata nel 2021. “Robbie ha tre anni adesso. Diventare un genitore ti aiuta a capire cosa conta davvero. Ora, quando sono in piedi sull’estremità di un trampolino in procinto di tuffarmi, posso pensare: ‘Che mi tuffi bene o male, posso tornare a casa dalla mia famiglia e loro mi amerebbero a prescindere.’”



Nonostante molte persone non manchino mai di sottolineare la differenza d'età tra i due, quello più giovane (Daley appunto) dimostra una saggezza che è il proverbiale “alla faccia di chi giudica”.

Intervistato dal quotidiano britannico The Guardian, ha detto l’anno scorso: “Una cosa che ho presto imparato è che non mi importa cosa pensano gli altri. È stato utile da quando sono con mio marito. Io ho 27 anni, lui 47. Le persone hanno le loro opinioni, ma noi non notiamo la differenza di età. Quando ti innamori, ti innamori”.



Il messaggio completo di Dustin Lance Black

approfondimento Adele accusata di transfobia per il discorso ai BRIT Awards Di seguito trovate il messaggio completo condiviso dallo sceneggiatore sulla sua pagina di Instagram: “Così sono sparito per un po'... Un mese fa ho subito un grave trauma cranico che mi ha messo fuori gioco. Mostrando pochi miglioramenti, i medici mi hanno ordinato di spegnere il cervello nella speranza che guarisse. Questo è stato un periodo impegnativo e spaventoso per un tipo creativo che dipende da ciò che ha in testa per lavorare, prendersi cura e amare. E ora capisco che la strada del ritorno sarà lunga. Ma questa settimana il mio dolce, esagerato marito ci ha portato alle isole greche per farmi chiudere. Sento già che questo viaggio è un passo nella giusta direzione e finalmente mi sento di nuovo al sicuro nel condividere un po' di nuovo. Grazie per tutto il tuo amore e la tua pazienza. E c'è dell'altro. Promesso”



Di seguito potete guardare il post condiviso su Instagram da Dustin Lance Black.