Il collegio 7, tutto ciò che c'è da sapere

Il Collegio 7, reality show alternativo in onda su Rai Due, sta scaldando i motori. A causa delle elezioni e dei programmi di approfondimento politico che popolano la televisione italiana in questo periodo, la rete ha deciso di posticipare la messa in onda, inizialmente prevista per oggi, martedì 27 settembre, al prossimo 18 ottobre. Uno slittamento che accresce l’hype del pubblico, composto principalmente da teenagers, che sono costretti ad aspettare ulteriori tre settimane per uno dei loro programmi preferiti. Tante le novità della nuova stagione e tanti i protagonisti che hanno partecipato alle riprese, che si sono svolte la scorsa estate presso il convitto Regina Margherita ad Anagni, cittadina poco distante da Frosinone. Per il terzo anno, la produzione ha scelto di ambientare Il Collegio presso la struttura di Anagni e non all’istituto San Carlo di Celana, in provincia di Bergamo, dove sono state registrate le prime quattro stagioni.