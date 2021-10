Il Collegio 6, il cast della nuova edizione che inizia oggi

Le novità de “Il Collegio 6”

Se la location del docu-reality resta la stessa della passata edizione – il collegio Regina Margherita di Anagni – il format per l’edizione 2021 implica alcune novità, a partire dalla maggiore partecipazione dei genitori degli studenti, che saranno coinvolti in colloqui diretti con i professori. E l’aggiunta di nuove interessanti materie di studio: dall’educazione musicale, al ballo, passando per una scuola di regia ed educazione sessuale. Accanto al cast di collegiali, riconfermati anche i nomi di alcuni insegnanti. Ritornerà il severo Preside di Istituto Paolo Bosisio, accanto ai professori Maria Rosa Petolicchio, Andrea Maggi, Luca Raina, Andrea Carnevale, il bidello Enzo e la storica governante Lucia Gravante affiancata dal nuovo volto di Matteo Caremoli. Sempre per quanto rigurda i nuovi nomi, sono stati scritturati ne “Il Collegio 6”, Duccio Curione, la cantante Silvia Smaniotto, Denise Mcnee, Lidia Carew, così come il regista Lorenzo Vignolo e gli psicologi Marco Volante e Roberta Sette.

I nuovi alunni de “Il Collegio 6”

Saranno ben venti i nuovi studenti de “Il Collegio 6” che come le passate edizioni, richiamerà ragazzi da tutta Italia, con un’età compresa tra 14 e 16 anni. Sara Masserini è la prima dei venti alunni che parteciperanno a “Il Collegio 6”. Ha 16 anni e viene da Colzate, in provincia di Bergamo. Insieme a lei nel cast, anche Alessandro Giglio che ha 15 anni e viene da Torino. Gaia Cascino, 16enne, viene da Roma mentre Giovanni Junior D’Ambrosio ha 15 anni e viene da Napoli. Anche Federica Cangiano ha 14 anni e viene da Napoli, mentre Davide Maroni ha 16 anni e viene da Nova Milanese, in provincia di Milano. Vincenzo Rubino è un 16enne di Bari, nel cast con Rebecca Parziale che ha 14 anni e viene da Genova. Lorenzo Sena ha 14 anni e viene da Viareggio, in provincia di Lucca e Maria Sofia Pia Federico ha 16 anni e viene da Valmontone, in provincia di Roma. Cristiano Karol Russo ha 15 anni e viene da San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, mentre l’alunna Sveva Accorrà ha 14 anni e viene da Monza. A loro si aggiungono nel cast de “Il Collegio 6” anche Simone Casadei – che ha 16 anni e viene da Coriano, in provincia di Rimini - Beatrice Genco, 14enne di Paderno Dugnano, in provincia di Milano, Filippo Romano che ha 14 anni e viene da Scandicci, in provincia di Firenze ed Elisa Cimbaro, 14enne di Tarvisio, in provincia di Udine. Concludono il cast dei collegiali Edoardo Lo Faso - ha 16 anni e viene da Catania - Valentina Comelli, 15enne di Zone, in provincia di Brescia, Raffaele Fiorella, 15enne di Barletta e Anastasia Podeschi che ha 16 anni ed è originaria di Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini.