Johnny Depp starebbe frequentando il suo ex difensore legale

Nuova liaison per l'attore che, a pochi mesi dalla fine del processo, avrebbe iniziato una relazione con Joelle Rich

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Secondo alcune fonti Johnny Depp sta uscendo con Joelle Rich, uno degli avvocati coinvolti nel suo processo per diffamazione nel Regno Unito contro il Sun, secondo quanto riportato su Page Six. È stata riportata la notizia che l'avvocatessa che vive a Londra è sposata ma separata e il suo divorzio potrebbe non essere stato ancora finalizzato. All'inizio di quest’estate giravano voci su una storia d’amore tra Johnny Depp, 59 anni, e l’avvocatessa Camille Vasquez, che lo ha rappresentato nel suo processo per diffamazione negli Stati Uniti contro la sua ex moglie Amber Heard, e ora una nuova liaison sarebbe in via di sviluppo.

Solo voci o un nuovo amore per Depp? approfondimento Johnny Depp vs Amber Heard, arriva il film sul processo: il cast Camille Vasquez ha rapidamente messo a tacere le voci riguardanti una sua relazione con Depp, definendo le accuse "sessiste" e "non etiche”. "Mi preoccupo molto per i miei clienti e ovviamente ci siamo avvicinati durante il processo" ha detto l’avvocatessa a People lo scorso giugno. "Ma quando dico 'noi', intendo l'intera squadra, e ovviamente questo include anche Johnny” ha sottolineato. Vasquez ha notato che la star de I Pirati dei Caraibi è un amico oltre che cliente da quattro anni e mezzo. “È anche un'accusa immorale. È sessista” ha aggiunto. “È un peccato, ed è deludente. Tuttavia non posso dire di essere rimasta così sorpresa.”

Joelle Rich non era uno degli avvocati che hanno lavorato al caso Depp-Heard negli Stati Uniti, ma secondo quanto riferito era presente in aula. Secondo Us Weekly, l'avvocatessa inglese - madre di due figli - era in Virginia per mostrare il suo "sostegno" all'attore. "Non c'era alcun obbligo professionale per la sua presenza" ha detto una fonte alla rivista, aggiungendo che Depp e Rich si sarebbero "discretamente" incontrati in hotel durante le prime fasi della loro storia d'amore. Non è chiaro quando sia iniziata la relazione e non è stato possibile raggiungere i rappresentanti di Depp per un commento.

Le ex di Johnny Depp Durante il processo per diffamazione, alcune delle ex donne della star di Edward Mani di Forbice - a parte Heard - sono apparse in aula in sostegno del loro ex compagno di vita. Kate Moss è apparsa come testimone di confutazione per Depp il 25 maggio. La top model, che ha avuto una relazione con l'attore di Cry Baby dal 1994 al 1998, e ha negato che Depp l'abbia spinta giù da una rampa di scale quando stavano uscendo insieme tramite una testimonianza virtuale.