La nuova vita (e le nuove case) di Kim Kardashian

Gli appassionati delle avventure familiari del clan Kardashian-Jenner saranno felici di sapere che presto le storie delle protagoniste avranno un nuovo scenario da favola poiché è chiaro che anche la nuova villa di Kim Kardashian ospiterà a breve le telecamere di The Kardashians, il reality show trasmesso negli States da Hulu e in Italia da Disney + (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Abituate a trascorrere lunghi weekend sulle spiagge del Sud della California, Kim e le sue sorelle si trasferiscono spesso con le rispettive proli a Malibu dove da anni risiede anche Caitlyn Jenner, padre adottivo delle figlie maggiori di Kris: Kourtney, Khloé e Kim, appunto.

Le vicende sentimentali della Kardashian, dal divorzio con Kanye West alla rottura con Pete Davidson, hanno spinto l'imprenditrice e star dei social media a mettere in vendita uno dei suoi possedimenti a Calabasas, la città dove vive con i suoi figli e dove risiede spesso anche West, per investire la cifra di settanta milioni di dollari in questa nuova tenuta di Encinal Bluffs che lo scorso marzo era stata valutata oltre cento milioni di dollari.