Jason Momoa si taglia i capelli in diretta Instagram VIDEO

Capelli rasati per Jason Momoa: l’attore ci dà un taglio per sensibilizzare sui temi ambientali

C’erano poche certezze nella vita e una di queste erano i capelli lunghi, selvaggi e boho-chic di Jason Momoa . L’attore di origine hawaiana da anni ha abituato il pubblico a una lunga, lunghissima chioma fluente, a volte lasciata libera e altre raccolta in un elegante man bun. Di punto in bianco, però, Jason Momoa ha deciso di dare un secco e radicale taglio ai suoi lunghi capelli durante una diretta Instagram, nella quale ha mostrato il lavoro ancora in corso. L’attore si è ripreso con due grosse trecce in mano, frutto di un precedente taglio alla parte laterale della testa. Una parte era già stata rasata , a una lunghezza piuttosto corta, mentre sull’altra parte la parrucchiera stava ancora operando. Non è chiaro se Jason Momoa abbia optato per un radicale head shave o se, invece, abbia deciso per un taglio mohawk che lascia la parte superiore decisamente più lunga. Dietro la decisione drastica dell’attore non c’è un capriccio ma la volontà di lanciare un messaggio ben preciso.

La rasatura in diretta Instagram

Jason Momoa ha sempre dimostrato di avere a cuore le tematiche ambientali, non solo come slogan per recuperare qualche like in più sui social. L’attore inizia il video quando già la parte più importante del taglio è stata fatta. “Aloha, tutti. Dammi quelle trecce”, dice Momoa rivolgendosi a qualcuno non ben identificato. Poi, mostra le due grosse e lunghe trecce alla camera, facendo capire quello che sta succedendo.

“Non ho mai nemmeno sentito il vento proprio lì!”, ha detto l’attore, facendo capire che questa era la prima volta che si rasa i capelli. Solo a quel punto, ha spiegato la ragione dietro quel gesto: “Lo faccio per la plastica monouso. Sono stanco di usare bottiglie di plastica, dobbiamo fermarci, forchette di plastica, tutto ciò che usiamo va nella nostra Terra, va nel nostro oceano”. La sensibilità di Jason Momoa non è un fatto recente e ora che l’attore è tornato nel suo Paese natio, ha visto i danni causati dall’eccesso di inquinamento: “Solo vedere gli oggetti nel nostro oceano, è così triste. Per favore, tutto ciò che puoi fare per eliminare la plastica monouso nelle tue vite, fallo. Aiutatemi, le bottiglie di plastica sono ridicole… Continueremo ad andare avanti.. Vi amo ragazzi. Aloha”.