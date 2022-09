Cristina Marino è incinta, secondo figlio per lei e Luca Argentero

Cristina Marino e Luca Argentero, la storia

Luca Argentero e Cristina Marino si sono innamorati nel 2016 durante le riprese del film Vacanze ai Caraibi e si sono sposati nel 2021 in gran segreto a Città della Pieve, in provincia di Perugia, in Umbria, dove vivono. “L’Umbria per me è una terra magica. Luca e io passiamo molto tempo qui, in campagna, dove abbiamo una casa. Entrambi amiamo il contatto con la natura e ci piace dedicarci al nostro piccolo orto” aveva rivelato Cristina Marino alcuni mesi fa a Confidenze. “Ci siamo visti la prima volta sul set e ho capito immediatamente che era un bel tipo, di quelli che vedono sempre il lato positivo e amano aver cura degli altri. In più, avevamo così tante cose in comune che è diventato il mio migliore amico” aveva inoltre raccontato l'attrice e imprenditrice. I due attori sono da sempre molto riservati, tanto che non hanno mai voluto condividere il volto della primogenita. “La gente non sa dosare le parole e non ho voglia che diventi argomento da bar” aveva rivelato la 31enne, scagliandosi duramente contro alcuni giornali che avevano pubblicato le immagini del viso della piccola senza la loro approvazione.