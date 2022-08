La moglie di John Legend Chrissy Teigen è incinta: l'annuncio

Hanno mantenuto il segreto per lunghi mesi, Chrissy Teigen e John Legend ma ora non possono più nascondere la felice notizia ai loro fan. La coppia vip, che nell'autunno del 2020 aveva perso un bambino a seguito di un aborto spontaneo, avrà presto un altro figlio come annunciato da un post pubblicato sul profilo Instagram ufficiale della modella statunitense che si è fotografata mostrando il pancione, già bello evidente negli scatti. La foto è stata ripostata anche da John Legend sul suo profilo personale; entrambi i post, come era ovvio, hanno fatto il pieno di commenti e like.

Chrissy Teigen: dall'aborto alla fecondazione in vitro

approfondimento

John Legend, più di un artista: “La mia musica per un mondo migliore”

La Teigen ha specificato, ancora una volta quanto siano stati difficili per lei e la sua famiglia le ultime stagioni, caratterizzate da una “gioia offuscata”. Sebbene sia lei che suo marito John Legend si siano detti sempre molto grati per i loro due figli, il dolore per la perdita di Jack, bambino a cui avevano dato anche un nome, li ha segnati profondamente. Dopo l'aborto, la Teigen ha reso noto di stare facendo il necessario per avere altri bambini e la scorsa primavera ha rivelato di aver iniziato da tempo i trattamenti per la fecondazione in vitro. Le spiegazioni erano sopraggiunte a seguito delle tante domande a proposito di una nuova gravidanza per la modella motivate dal gonfiore del suo corpo che, invece, era dovuto alle cure a cui si stava sottoponendo. Con un post su Instagram la Teigen aveva suggerito di trattare con cautela l'argomento con ogni donna poiché ognuna ha la sua storia alle spalle.