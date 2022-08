“Love Letters to the Muse”, il backstage del Calendario Pirelli 2023

Ispirate perché ispiratrici, donne, il culto è musa: il calendario Pirelli 2023 a firma Emma Summerton, è dedicato a tutte coloro che, reali o immaginarie, archetipi, hanno ispirato negli anni la fotografa australiana di fama internazionale. La presentazione ufficiale di “The Cal numero 49” è attesa per l’autunno, nel mentre siamo andati a New York, una delle due location di shooting, per seguire la lavorazione

Immagini potenti, scatti quasi onirici che racchiudono una visione del reale in qualche modo ancestrale, un’eleganza dalle atmosfere retrò tanto da essere innovativa con grande sensualità, per un progetto artistico che racconta del mondo di oggi, del mondo delle donne, bellissime non solo per aspetto, top anche per quello che rappresentano: ecco le Muse … Adwoa Aboah è la regina, Adut Akech l'acchiappasogni, He Cong dà vita alla saggia, Cara Delevingne racconta la performer, Ashley Graham l'attivista, Bella Hadid incarna lo spiritello delle fiabe, Karlie Kloss esperta di nuove tecnologie, Precious Lee è narratrice, Lila Moss in veste di veggente, Sasha Pivovarova si mette in mostra da pittrice e poi Emily Ratajkowski la scrittrice, Guinevere van Seenus anche fotografa, Lauren Wasser (la ragazza dalle gambe d’oro) è l'atleta e Kaya Wilkins è la musicista.

Avere la consapevolezza di intraprendere un viaggio di lavoro che ti porterà in mondi lontani, che ti appartengono esclusivamente nella misura di spettatore ma non di certo nel tran tran quotidiano, è già una grande fortuna. Se sai anche di andare sul set del Calendario Pirelli per guardare con i tuoi occhi il processo artistico e i protagonisti che guidano la creazione, di quello che è considerato dai più, un oggetto del desiderio, glamour quanto iconico, allora tutto viene declinato per esclusività, nel vero senso del termine. Arriviamo a New York, con un van dai vetri “ovviamente” scuri e veniamo portati agli studios Pier59, una delle due location scelte per lo shooting. La seconda è agli Big Sky Studios di Londra . Prendiamo un montacarichi in puro stile newyorkese per entrare in spazi enormi dalle atmosfere post industriale dove prende vita “The Cal 2023”. Tutto sa di creatività, ambiente dopo ambiente, una grande sala dedicata al trucco e alle acconciature, poi la sartoria dove spicca un lungo tavolo, sopra molteplici monili, bigiotteria, collane, orecchini, corone, diademi, accessori di ogni tipo, fino ad arrivare ai set veri e propri. Ci spiegano che ogni allestimento è stato pensato e realizzato con meticolosa cura, sempre presente l’uovo come segno di nascita e di vita, non mancano gli oggetti personali, che appartengano a Emma Summerton, artista e fotografa di moda tra le più apprezzate. Emma ci accoglie con un grande sorriso. Si accomoda tra noi giornalisti, insieme a parte del suo staff e con estrema semplicità ci racconta il suo calendario Pirelli: “Inizialmente mi sono chiesta cosa fosse fonte di ispirazione per me così da poter realizzare il miglior progetto possibile. La risposta è stata le donne, a partire da mia madre, le amiche e poi le attrici dei film, cantanti, musiciste e così via … quindi ho voluto ricreare un set e un mondo per ognuna di queste donne che hanno rappresentato per me delle icone di ispirazione, nella mia come nella vita di tante altre persone. Il mio concept è “le muse” anche se inizialmente non volevo usare la parola musa perché è talmente abusata che ha assunto anche un’accezione negativa ma poi abbiamo deciso di riportarla al suo significato originario perché significa arte e creatività. Abbiamo scelto le modelle non solo per la loro bellezza ma anche per il loro talento, la loro forza. Sai lavorare con chi riesce a entrare nel tuo mondo, capendo il tuo ruolo e chi ti riesce a dare qualcosa di altro: cosa stanno pensando, la loro energia creativa… Fotografare una persona non è solo una questione di apparenza ma di tutto ciò che è altro e questo dà all’immagine una dimensione completa. Avere sul set questa energia femminile è semplicemente fantastico. In questo contesto parliamo di chi sono, di cosa fanno e gli diamo una piattaforma dove esprimere il loro mondo, non solo la loro bellezza o mostrare il vestito, si crea un’energia incredibile e a dire il vero è emozionante, commovente a volte. Nella mia vita ho tratto ispirazione dalla pittura, dalla scultura, dalla poesia, dalla musica, dai film così ho scelto ciò che mi ispira nella vita e le donne che fanno, che hanno una storia oltre a essere anche bellissime… ”. Il giro continua, la vediamo al lavoro. La musica è protagonista, mentre Emma con la sua macchina fotografica tra le mani, si sdraia per terra o sale su una scala, mentre parla con il suo staff o si confronta con la sua musa da immortalare. Controlla il minimo particolare, il silenzio è d’obbligo, tante le persone a lavoro, sono tutti concentrati, ogni singolo passaggio fa parte dell’ingranaggio, qui l’arte è una questione di professionalità, noi stiamo a guardare.

L’intervista nella Pentahouse suite

Il giorno dopo la visita sui set, l’appuntamento con Emma Summerton è in albergo. Questa l’occasione per approfondire in anteprima come sarà il calendario Pirelli del 2023: “Questo calendario è sulle donne, non solo la loro bellezza ma la loro forza, i loro talenti, le loro ispirazioni, tutte le cose che le rendono meravigliose e di ispirazione”, ci dice l’affascinante artista australiana .“Penso che sia importante per le persone poter sognare ed essere in qualche modo portate fuori dal quotidiano, guardare al mondo in modi diversi - sottolinea e aggiunge - attraverso l'arte, i film, attraverso la musica. Senza queste cose tutto sembrerebbe così 'spoglio', con tutte le cose terribili che accadono nel mondo, da quello che gli esseri umani si fanno l’uno l’altro ai disastri naturali e la lista potrebbe andare avanti… Se non avessimo l’arte, la musica che ispirano le persone, che poi fanno cose, che sono d’ispirazione elevando i nostri cuori, le menti e lo spirito sarebbe insopportabile, è una medicina!”.

Le chiediamo: "Emma lei è una donna che fotografa donne, perché?" “Si tratta di condividere l’esperienza di essere una donna, risponde, prendersi del tempo per parlare di essere una donna, di cosa significhi essere bella, ammirarsi l’un l’altra, penso che sia veramente importante che le donne si sostengano e si incoraggino l’un l’altra. Ho grandi amiche che mi aiutano, mi sono di ispirazione. Se sto vivendo un momento difficile posso parlare con loro… penso che sia un’importante conversazione. È interessante e poi una delle cose che mi piacciono dell’invecchiare è che sono più incline a condividere le mie vulnerabilità con le mie amiche e capire che le hanno anche loro, è difficile per tutte allo stesso modo e possiamo rendere le cose più facili l’una per l’altra”.

La conversazione continua e noi le chiediamo in qualità di fotografa di moda cos’è hot? Lei dice ridendo: ”Essere se stessi, essere autentici, amorevoli… essere sexy, credo”.

Prima di salutarci, un ‘ultima curiosità, ma cosa ha pensato quando le hanno chiesto di realizzare “The Cal”, la risposta è immediata: “Ho subito pensato: non ci credo! Voglio una conferma. Anche dopo un paio di settimane che sapevo che avrei fatto il calendario ancora non riuscivo a crederci. Semplicemente è tutto incredibile…”.