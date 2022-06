Calendario Pirelli 2023, la fotografa sarà Emma Summerton

I primi scatti del nuovo The Cal sarebbero stati appena stati realizzati a New York con il coinvolgimento di dieci talents ancora non resi noti. La fotografa australiana è la quinta donna a realizzare le foto dopo Sarah Moon nel 1972

Sarà Emma Summerton, fotografa di fama internazionale di origini australiane, a scattare il Calendario Pirelli 2023 . I primi scatti del nuovo The Cal sarebbero stati appena stati realizzati a New York con il coinvolgimento di dieci talents ancora non resi noti.

Dopo l'anno di pausa nel 2021 dovuto alla pandemia e il calendario 2022 scattato da Bryan Adams fra musica e fotografia, la 49/a edizione del celebre calendario vede come autrice una donna. Emma Summerton è la quinta donna a realizzare le foto dopo Sarah Moon nel 1972, Joyce Tenenson nel 1989, Inez Van Lamsweerde del Calendario 2007 (del duo Inez and Vinoodh) e Annie Lebovitz nel 2000 e nel 2016. Dopo aver studiato fotografia alla scuola d'arte, Emma Summerton è stata introdotta alla fotografia di moda lavorando come assistente in Australia. In questi primi anni fu vedendo Vogue Italia, all'epoca diretta da Franca Sozzani, che a Summerton fu data un'idea di come la fotografia di moda potesse essere selvaggiamente creativa e degna di essere chiamata Arte. È diventata un'ambizione segreta fotografare un giorno per Vogue Italia qualcosa che alla fine si è avverato dopo essere stata presa sotto l'ala di Edward Enninful che considera calorosamente come la sua "fata madrina della moda". Ora l'iconico Pirelli 2023.