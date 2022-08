Affleck-Lopez, incidente nella casa delle nozze: ferito un bimbo

Nella casa in Georgia scelta dalla coppia di star per il secondo loro matriomonio, si sarebbe verificato un incidente in cui pare sia rimasto ferito un bambino. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto nè se la vittima sia uno dei loro figli

Incidente in Georgia, nella casa in cui Jennifer Lopez e Ben Affleck sono attesi per sposarsi per la seconda volta in questo fine settimana. Secondo indiscrezioni riportate dal New York Post, un bambino sarebbe rimasto ferito e trasportato via in ambulanza. Non sono stati diffusi altri dettagli e non è quindi chiaro se si tratti di uno dei figli di Lopez o di Affleck.