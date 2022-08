Hailey Bieber, il servizio fotografico per Victoria's Secret FOTO

La modella e imprenditrice, volto del brand dallo scorso anno, ha posato in alcuni angoli particolarmente suggestivi della sua casa con alcune creazioni di intimo e moda mare per uno shooting dall'atmosfera seducente e rilassata a cura di Vittoria Romagnuolo

Tra le tante collaborazioni di Hailey Bieber con i più grandi marchi del mondo della moda, del lusso e della bellezza, quella con Victoria's Secret piacerà tantissimo ai follower della modella e imprenditrice perché è Instagram la piattaforma scelta per la pubblicazione degli scatti più recenti del suo lavoro. Il servizio fotografico colpisce particolarmente per la modalità “casalinga” con cui è ritratta la splendida venticinquenne, uno shooting rilassato ma non privo di glamour e sensualità.

La chiave del successo della moglie di Justin Bieber come modella e ambassador è la semplicità e l'immediatezza con cui riesce a comunicare col pubblico dei suoi ammiratori che il lei riconoscono la schiettezza senza artificio che caratterizza tutte le ragazze della sua generazione . Giudicata in passato non idonea per sfilare per Victoria's Secret, marchio che ha tradizionalmente arruolato un esercito di bellissime nonché altissime, la nipote di Alec Baldwin è diventata portavoce ufficiale del brand nel 2021 , nella stagione del lancio di VS Collective, un collettivo di donne forti e molto diverse tra loro, ciascuna schierata contro le discriminazioni nell'universo femminile. Ora che la filosofia di Victoria's Secret è si è decisamente ribaltata in senso inclusivo , la Bieber è totalmente a suo agio con le creazioni di lingerie e moda mare che ha indossato nell'intimità della sua casa, il posto migliore per sentirsi bene con se stesse.

Hailey Bieber è senz'altro uno dei volti più richiesti dai grandi brand di moda del mondo nelle ultime stagioni e non solo per la sua bellezza.

Il servizio fotografico “at home”

Gli scatti pubblicati da Hailey Bieber sul suo profilo Instagram ufficiale sono, naturalmente l'occasione per dare un'occhiata ad alcuni dei pezzi più belli delle collezioni di questa stagione, con i costumi da mare in testa, stringati e col top drappeggiato, tra i più ricercati da qualche anno a questa parte. Non mancano, ovviamente, i completi di intimo, quindi, reggiseni e slip coordinati, in pizzo e in lycra, e i body con cut out, così belli da tenerli bene in vista, anche questa una tendenza che non è affatto nuova sulle passerelle e tra le celebrity.

La Bieber, che sfoggia una capigliatura ondulata e naturale di una tonalità più scura rispetto a quella esibita negli ultimi mesi, si è lasciata fotografare al sole, negli interni e negli esterni della sua villa da sogno.

Gli amanti di home decor avranno certamente notato gli arredi dalle tonalità calde che caratterizzano la dimora dei Bieber, tutti moderni ma super accoglienti, in tonalità grigio talpa, perfetto per un servizio fotografico homemade per uno dei marchi più famosi del mondo.